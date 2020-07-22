Болезни десен могут привести к онкологии: ученые сообщили о связи

Болезни десен приводят к раку (коллаж РБК-Украина)

Болезнь полости рта может вызвать онкологические заболевания

Американские ученые пришли к мнению, что болезни полости рта могут приводить к онкологии. Речь идет о воспалении десен и парадонтите, которые могут вызывать рак пищевода и желудка. Об этом открытии сообщили Ученые из Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана Гарвардского университета, пишет Gut.

В исследовании также отмечается, что люди без зубов более подвержены онкологии. Ученые провели анализ данных, полученных в "Исследовании здоровья медсестер" (1992-2014) и "Надзорное исследование здоровья медицинских работников" (1988-2016). Специалисты проанализировали 150 тысяч участников.

Эксперты выяснили, что воспаление в десне связано с увеличением риска рака пищевода на 42%, рака желудка – на 52%Если у человека не было двух и более зубов, это говорило о росте риска рака желудка и рака пищевода на 52% и 43%.

По словам ученых, они выяснили связь между онкологией и заболеваниями полости рта. Все дело в микробиоте полости рта. Ранее эксперты пришли к выводу, что бактерии, которые вызывают воспаление десен, обнаруживают в тканях рака пищевода. Кроме того, плохая гигиена полости рта может быть связана с выработкой эндогенных нитрозаминов – канцерогенов, которые могут вызвать рак желудка. По словам ученых, эти данные очень важны.

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