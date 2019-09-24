Болезнь Заворотнюк: врачи указали на неожиданный нюанс

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что заболевшей раком актрисе Анастасии Заворотнюк не стоило выезжать за границу ради ЭКО. Об этом ведущая программы "Жить здорово" заявила в эфире российского телеканала. Кроме того, Малышева считает, что заболевание могло возникнуть из-за применения актрисой в качестве омолаживающих процедур стволовых клеток. Стилист артистки прокомментировал заявление врача.

"Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше", — предположила ведущая.

Заворотнюк больна раком - врачи указали на неожиданный нюанс(фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк пошла на ЭКО в 47-летнем возрасте, чтобы родить третьего ребенка - дочь Милу. По мнению врачей, эта процедура не могла повлиять на онкологическое заболевание, которое развилось у Заворотнюк после родов. Эксперты заявили, что опухоль могла прогрессировать только в том случае, если в момент проведения ЭКО она уже присутствовала в организме, но не была обнаружена.

Дмитрий Орлов, которому Анастасия Заворотнюк рассказывала обо всех своих секретах красоты, прокомментировал слухи об использовании стволовых клеток во время интервью журналистам НТВ. Модный стилист долгое время сотрудничал с актрисой, и не согласен с предположениями Елены Малышевой об использовании Заворотнюк стволовых клеток.

По заверениям Орлова, актриса не пользовалась ничем экстраординарным для продления молодости. Она использует современные уходовые средства, но стволовые клетки — нет.

Заворотнюк больна раком - врачи указали на неожиданный нюанс(фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Состояние Заворотнюк на 24 сентября

Недавно в российских СМИ появились новости о то, что после трехнедельного наблюдения за 48-летней артисткой ее опухоль признали неоперабельной. Анастасии Заворотнюк показано исключительно медикаментозное лечение. Отмечается, что в настоящее время актриса находится в стабильно тяжелом состоянии, проходя лечение в отделении терапии частной московской клиники.

В росСМИ также появились заявления о том, что 14 сентября Заворотнюк частично парализовало, а через день ее якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 16 сентября врачи прекратили лечение актрисы. На текущий момент медики не дают никаких положительных прогнозов относительно состояния Анастасии Заворотнюк и говорят, что все зависит от того, где именно находится опухоль.

Заворотнюк больна раком - врачи указали на неожиданный нюанс(фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Отмечается, что рядом с артисткой постоянно находится ее директор, а мама и дочь постоянно навещают. Мужу Петру Чернышеву пришлось отлучиться, так как ранее он дал обязательства по работе, которые нужно выполнить.

Напомним, что ранее дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, сделала заявление, касающееся ее семьи.