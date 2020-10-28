Болезнь распространяется в геометрической прогрессии: киевский врач о новой опасности COVID-19

Коронавирус в Украине начал очень быстро распространяться и не исключено, что уровень заболеваемости выйдет на второй или третий этап. В больницах перестали держать пациентов до полного выздоровления и пациентов выписывают сразу после стабилизации состояния, так как коек не хватает.

Как рассказала главный врач Киевской городской больницы №4 Татьяна Мостепан, в Украине может быть намного больше больных, чем указано в статистике. Об этом она сообщила в интервью для OBOZREVATEL TV.

"Понимаете, что количество тестирований, проводимых на периферии, не такое большое. Поэтому мы можем допустить, что больных на самом деле больше. То, что болезнь высококонтагиозна и распространяется в геометрической прогрессии, мы также видим. Мне кажется, что уже включился некий механизм и просто так остановить процесс у нас уже не получится", - рассказала врач.

Она призвала украинцев постараться не попадать в стационары, хотя врачи делают все возможное для пациентов. Мостепан отметила, что единственное, чем можно обезопасить себя и своих близких – это соблюдать все меры предосторожности: носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки. Также нужно полноценно питаться, хорошо высыпаться и гулять на свежем воздухе.

"В период осени можно употреблять витамин С, Омега, цинк, витамин D, для того чтобы максимально укрепить свой иммунитет, чтобы у организма были резервы бороться с этой болезнью, чтобы ее можно было перенести в легкой степени и не попасть в больницу", - порекомендовала специалист и добавила, что заниматься самолечением категорически нельзя, нужно сразу обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.

"Люди пренебрегают тем, что у них температура, они ее сбивают, продолжают ходить... Хочется обратиться к тем, кто уже заболел. Все же соблюдайте режим, не переносите болезнь на ногах, не ходите по супермаркетам, находитесь в покое, в изоляции, выпивайте до 5 литров жидкости в сутки", - отметила врач.

Она объяснила, что сейчас в больницу стали попадать пациенты более тяжелые и почти все – с дыхательной недостаточностью.

"Нам трудно дифференцировать, связано ли это с тем, что вирус стал более агрессивным, или с тем, что люди стали более легкомысленными. По нашему мнению, все же вирус стал реактивнее", - заявила специалист.

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