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Болезнь всех путешественников: что это такое и как быстро от нее избавиться

Автор: Анна Шиканова

Самая частая болезнь всех путешественников – это диарея. Диарея путешественников – вполне медицинский термин, который обозначает гастроэнтерит. Он вызывается бактериями, которые специфичны для определенного региона. Чаще всего путешественников это заболевание преследует в жарких странах.

Как справиться с заболеванием путешественников и можно ли избежать такой диареи – читайте в нашем материале ниже.

Причиной появления гастроэнтерита может быть испорченная пища, некачественная еда, загрязненная вода или невыполнение элементарных правил гигиены – мытья рук. Чаще всего путешественников такая диарея поражает в азиатских странах, в странах Африки и Южной Америки.

Источниками заражения может стать обычная вода, грязные руки, уличная еда, морепродукты, экзотические блюда, местные сладости или напитки. Также диарея может быть вызвана сменой климата, рационом питания и даже стрессом во время путешествия. Вирусы и бактерии могут попасть в организм при использовании зубной щетки или использования местной воды для мытья фруктов.

Как проявляется гастроэнтерит

Чаще всего на 2-4 день пребывания в стране начинается расстройство кишечника – появляется диарея, тошнота, рвота, боли в животе, боли в суставах и мышцах, а также повышается температура тела. Такие симптомы быстро приводят к обезвоживанию и общему ухудшению состояния.

Если к стандартным симптомам добавляется лихорадка, сильная боль в животе или диарея с кровью – то консультация врача необходима немедленно.

Как лечить гастроэнтерит

Восстановить водно-солевой баланс с помощью специальных препаратов и большого количества воды. Вода должна быть бутилированная и кипяченая.

Применить препараты для подавления перистальтики

Исключить из рациона напитки с кофеином, дрожжевые продукты, острое, соленое, жирное, блюда с большим количеством специй.

При более тяжелых формах врачи могут назначить прием антибиотиков

Как избежать диареи путешественников

  • Для питья, чистки зубов, приготовления льда, мытья продуктов, которые не будут проходить термическую обработку – используйте бутилированную, кипяченую воду.
  • Все напитки в поездках в бутылках и банках проверяйте на целостность упаковки и условий хранения
  • Не купайтесь в природных водоемах, где вода может быть с бактериями. При купаниях не глотайте воду – это же касается и посещения душа в жарких странах.
  • В пищу употребляйте только те продукты, которые прошли термическую обработку.
  • Не храните остатки пищи, не подогревайте их вторично – лучше выбрасывайте то, что осталось. Часто причиной диареи становятся продукты, которые неправильно хранились в дороге и подвергались воздействию высоких температур в транспорте.
  • Тщательно мойте руки перед едой и после туалета с использованием моющего средства.

Напомним, ранее мы писали о том, какими симптомами проявляется сильное обезвоживание организма.

А также рассказывали о том, как уберечь детей и взрослых от сезонных кишечных инфекций.

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