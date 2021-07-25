Болезнь всех путешественников: что это такое и как быстро от нее избавиться

Причиной появления гастроэнтерита может быть испорченная пища, некачественная еда, загрязненная вода или невыполнение элементарных правил гигиены – мытья рук. Чаще всего путешественников такая диарея поражает в азиатских странах, в странах Африки и Южной Америки.

Источниками заражения может стать обычная вода, грязные руки, уличная еда, морепродукты, экзотические блюда, местные сладости или напитки. Также диарея может быть вызвана сменой климата, рационом питания и даже стрессом во время путешествия. Вирусы и бактерии могут попасть в организм при использовании зубной щетки или использования местной воды для мытья фруктов.

Как проявляется гастроэнтерит

Чаще всего на 2-4 день пребывания в стране начинается расстройство кишечника – появляется диарея, тошнота, рвота, боли в животе, боли в суставах и мышцах, а также повышается температура тела. Такие симптомы быстро приводят к обезвоживанию и общему ухудшению состояния.

Если к стандартным симптомам добавляется лихорадка, сильная боль в животе или диарея с кровью – то консультация врача необходима немедленно.

Как лечить гастроэнтерит

Восстановить водно-солевой баланс с помощью специальных препаратов и большого количества воды. Вода должна быть бутилированная и кипяченая.

Применить препараты для подавления перистальтики

Исключить из рациона напитки с кофеином, дрожжевые продукты, острое, соленое, жирное, блюда с большим количеством специй.

При более тяжелых формах врачи могут назначить прием антибиотиков

Как избежать диареи путешественников