Болезнь Крона: врачи рассказали, какая еда повышает риск смерти на 95%

Болезнь Крона - хроническое заболевание, вызывающее воспаление частей пищеварительной системы. Новое исследование выявило определенный вид пищи, которая может быть смертельной для пациентов, страдающих этим недугом.
Об этом сообщает британское издание Express.
Пища, повышающая риск смерти от воспалительного заболевания, - это переработанное мясо. Международное агентство по изучению рака уже давно классифицировало этот вид мяса как канцероген, который вызывает рак.
Но уже новое исследование китайского профессора Цзе Чен из Чжэцзянского университета в Ханчжоу показало, что переработанное мясо увеличивает риск смерти, особенно для пациентов, которые страдают болезнью Крона.
По данным ученого, употребление переработанного мяса может повысить риск смерти на 95%. При этом риск летального исхода особенно высок среди тех, кто ест обработанное мясо более четырех раз в неделю.
По словам профессора, мясо, включая необработанное красное мясо, курицу или рыбу, не было связано с повышенным риском смерти. Исследователи объяснили, что ранее считалось, что потребление мяса способствует развитию воспалительного заболевания кишечника.
Речь идет о мясе, которое каким-то образом изменили, чтобы сохранить или придать ему аромат. Процесс обработки может включать в себя все, от соления и отверждения до копчения.
В магазинах под обработанным мясом подразумеваются такие продукты, как бекон, колбасы, ветчина, мясные деликатесы и многое другое. Кроме рака, такое мясо также может стать причиной развития сердечных заболеваний и диабета.
Напомним, ученые назвали популярные продукты, которые вызывают рак. Один из ингредиентов, который вызывает рак - это переработанная белая мука. Дело в том, что муку отбеливают газообразным хлором, который является химическим веществом.
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