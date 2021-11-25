Болезнь Альцгеймера: эти признаки пропускать категорически нельзя

Болезнь Альцгеймера – неизлечимое заболевание. Однако есть медицинские способы снижения риска развития заболевания и методы продлить полноценную жизнь пациента как можно дольше.
Медики утверждают, что дефицит важных питательных веществ для мозга, в разы повышает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье Express.
Болезнь Альцгеймера характеризуется симптомами разрушительного состояния мозга с потерей памяти и когнитивных функций.
Исследования показывают, что потеря синаптических связей в головном мозге часто связана с дефицитом определенных витаминов.
Для сохранения когнитивных функций организму необходимо достаточное количество омега-3 и флаваноидов.
Также важен витамин D, который участвует в метаболизме костей и обладает защитным действием от респираторных заболеваний. А вот его дефицит вызывает запоры и плохой аппетит.
Необходимые витамины и питательные вещества можно получать из продуктов питания, а витамин D вырабатывается в организме под воздействием солнца и солнечного света. В отсутствии солнца этот витамин можно получать из жирной рыбы, птицы, печени и яиц.
Риск развития деменции и болезни Альцгеймера при постоянной нехватке витамина D повышается на 53% и 70% соответственно.
При более длительной нехватке витамина D начинается развитие остеопороза, у детей – рахит и проблемы с позвоночником.
Кроме того, медики утверждают, что полного здорового функционирования организма необходимы и другие витамины: А, В1, В2, В3, В12, В6, С, Е, К, фолиевая кислота.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи предупредили об опасности популярного препарата.
А также рассказывали о том, какой продукт может защитить от развития болезни Альцгеймера.