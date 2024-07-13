З Болдвіна зняли обвинувачення у вбивстві Хатчінс: все, що потрібно знати про скандальну справу

З Болдвіна зняли всі обвинувачення та закрили справу

У результаті тривалого розгляду інциденту зірку визнали повністю невинним. Це сталося на тлі того, що у справі знайшли "прогалини" з речовими доказами. Адвокати знаменитості заявляли, що частину доказів, які б допомогли розкрити якісь нові деталі, "були приховані".

Окрім того, відомо, що за декілька місяців до засідання бойові патрони у якості доказу були принесені свідком, яка говорила, що їх помилково залучили до іншої справи.

Але головна прокурорка Карі Моріссі заперечила їхню подібність з тими, які справді були на знімальному майданчику.

"У мене склалося враження, що вони не збігаються з дійсними патронами зі знімань "Іржі", - прокоментувала це Моріссі.

З актора зняли всі обвинувачення (Фото: Getty Images)

Суду все ж таки вдалося отримати справжні патрони з майданчика, але суддя визнала це навмисним приховуванням доказів, і це порушує закон. Розслідування набуло упередженого характеру, а справу з обвинуваченням Алека у ненавмисному вбивстві вирішили закрити.

"У суду немає можливості виправити цю помилку. Приховування цієї інформації з боку держави було навмисним. Припинення справи є справедливим задля забезпечення цілісності судової системи й ефективного здійснення правосуддя", - висловилася про це суддя Мері Марлоу Соммер.

Після сказаного Болдвін не стримав сліз та обійняв свою дружину. Потім він залишив залу судових засідань без будь-яких коментарів.

Болдвін не стримав емоцій, коли почув остаточний вирок суду (Фото: Getty Images)

Що відомо про скандальну справу, яка тривала три роки

Трагедія сталася восени 2021 року - тоді 42-річну Галину Хатчінс застрелили під час репетиції однієї зі сцен. Вбивство сталося пострілом з револьвера, яким за сюжетом стрічки користувався Алек. Зброя виявилася зарядженою бойовими патронами замість холостих. Українка померла від отриманих травм у лікарні міста Альбукерке.

Життя українки обірвалося у лікарні (Фото: instagram.com/halynahutchins)

Згодом було встановлено, що піротехнік Ганна Гутьєррес-Рід випадково сплутала реквізитні кулі зі справжніми, які вона чомусь принесла з дому. Її вже визнали винною у цій справі та засудили до 18 місяців ув'язнення.

Також сторона звинувачення заявляла, що актор "грубо знехтував технікою безпеки" під час знаходження на майданчику. Йому теж загрожувало до 18 місяців в'язниці, але своєї провини він визнавати не став.

Судовий процес, де була присутня колегія присяжних, розпочався 10 липня і тривав лише три дні. Це відбувалося в столиці американського штату Нью-Мексико Санта-Фе.

Адвокати знаменитості подали клопотання про припинення справи та стверджували, що прокурори не передали команді захисту головний доказ - партію патронів, про яку йшлося у справі. Тим самим було поставлено під сумнів подальше розслідування, а також виявлені помилки, які зробили слідчі.

Алек Болдвін заперечував усі обвинувачення на свою адресу, йому загрожувало до 18 місяців ув'язнення (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Напередодні криміналіст заявляв у суді, що ексофіцер поліції передавав слідству бойові патрони, які могли мати відношення до цього інциденту. Йдеться про офіцера Троя Теске, який підтримує зв'язок з вітчимом засудженої Ганни Гутьєррес-Рід. Він також мав справу з помічником по реквізиту знімальної групи.

Юрист Болдвіна говорив, що ці патрони могли справді мати відношення до смерті Хатчінс, але були зареєстровані в іншій справі та під іншим номером.

Прокурори зазначали, що боєприпаси не були схожі на кулі, які виявили на знімальному майданчику.

Після чого Мері Марлоу сказала, що боєприпаси слід передати команді захисту Алека.

Пізніше стало відомо, що один зі спецпрокурорів пішов у відставку, а суддя розпустила колегію присяжних і прийняла рішення закрити справу без права поновлення. Тому прокурори не зможуть повторно висунути звинувачення проти актора.

Що відомо про Галину Хатчінс

Галина Хатчінс була українською операторкою-постановницею та журналісткою-розслідувачкою. Вона працювала над повнометражними фільмами та міні-серіалами. Була почесним членом Американської спілки кінематографістів.

Галині Хатчінс було 42 роки (фото: instagram.com/halynahutchins)

Освіту журналіста жінка здобула у Києві, після чого поїхала вивчати кінематографію до Лос-Анджелеса.

Була заміжня за Меттью Хатчінсом. Народила сина.