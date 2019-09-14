Боль ужасная: на Танцах со звездами снова произошла травма (видео)

Участник телешоу Танцы со звездами 2019 Владимир Остапчук сообщил о травме на репетиции за два дня до выступления его партнерши Илоны Гвоздевой. Инцидент произошел в "несчастливый" день - в пятницу, 13-го. Об этом известный телеведущий написал в своем Instagram.

Также Остапчук опубликовал в сети видео, на котором девушке оказывают помощь - она подвернула ногу возле бедра.

Травма произошла перед четвертым эфиром "Танцев", когда пара репетировала свой номер на 12-м павильоне ВДНХ.

"Так, ребята. Я травмировал Илону. Это случилось на четвертой неделе. Не туда поставил ногу, и... у тебя там что-то хруснуло?..." - спросил Остапчук у девушки.

Лежащая Гвоздева ответила, что у нее "выпало бедро чуть-чуть".

Илона Гвоздева травмировалась на репетиции номера для шоу Танцы со звездами (Фото: скриншот)

"Выпало бедро. И она еще смеется. Мне что-то вообще ниф*га не смешно, если честно", - переживает Владимир.

Также он предложил вызвать врача, но Илона заверила, что "Танцы" излечат.

"Ой, первая травма. Надеюсь, что последняя", - говорит Остапчук.

Не смотря на инцидент, пара сохраняет чувство юмора и не падает духом.

"У менятак жена рожала... тужся", - шутит Остапчук, когда пострадавшая Гвоздева одновременно стонет и смеется.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева на Танцах со звездами 2019 (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Владимир в сети написал, что в субботу, 14 сентября, они намерены сходить к врачу из-за травмирования девушки.

"Ходить может, но говорит, что боль ужасная... Пожелайте Илоне Гвоздевой скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.

Партнерша Владимира Остапчука Илона Гвоздева травмировалась на репетиции номера для шоу Танцы со звездами (Видео: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что в августа Виктория Булитко, известная актриса из проекта "Дизель шоу", а также участница нового сезона "Танцев со звездами" травмировала ногу на репетиции.

Как сообщалось ранее, после Танцев со звездами 3 эфир Наталью Могилевскую разнесли за странное поведение и излишний пафос.

Также мы писали о том, что Владимир Остапчук недавно объяснил, как Леся Никитюк повлияла на его участие в конкурсе Танцы со звездами.