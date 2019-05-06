Боль сразу проходит: Комаровский рассказал, что делать при воспалении уха

Евгений Комаровский рассказал, как уменьшить боль при воспалении уха - отите. Известный педиатр отметил, что прокалывание барабанной перепонки, хоть это и довольно болезненная процедура, все же принесет облегчение.

Доктор Комаровский, который ранее развеял мифы об аллергии на животных, сравнил этот процесс с нарывом на пальце или воспалением внутренних тканей зуба.

"Представьте себе, что у вас нарыв на пальце, гнойник, пульсирующая острая боль. Что сделает хирург для того, чтобы это боль уменьшилась? Он вскроет гнойник, гной получит выход и боль уменьшится", - сказал доктор высшей категории.

В случае с острой болью в зубе - гнойным пульпитом - стоматолог также просверлит его, чтобы был отток гноя и боль уменьшится.

Фото: Доктор Комаровский (скриншот)

Если у человека острый гнойный отит, то есть полость среднего уха наполнена гноем и испытывается очень интенсивная боль, то можно сделать маленький разрез в барабанной перепонке, и гной выливается, а боль тут же проходит.

"То есть, когда этот разрез, то этот разрез - это гораздо менее болезненно, по неприятным ощущениям, чем то, что человек испытывает до этого разреза", - заключил Комаровский.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, доктор Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке. Он утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации.

Напомним, что недавно доктор Комаровский развеял популярные заблуждения о дезинфекции воды.