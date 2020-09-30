Боль в спине может быть симптомом одного из самых тяжелых видов рака

Боль в спине может быть симптомом рака поджелудочной железы. Такое мнение выразили специалисты организации Cancer Research UK (Великобритания). По их словам, боль в спине, сопровождаемая определенными ощущениями, в редких случаях указывает на один из самых тяжелых видов рака.

Ученые заявили, что боль, которая вызывается поражением нервов или органов около поджелудочной железы, может быть связана со злокачественной опухолью. При заболевании раком поджелудочной болевые ощущения в спине развиваются примерно в 70% случаев, констатируют эксперты. Об этом пишет Physiopedia.

"Боль часто ощущается в середине спины, а также может начинаться в области живота и распространяться на спину. Она имеет свойство усиливаться после еды, а также когда человек ложится, и уменьшаться, если наклоняться вперед", — рассказали онкологи о присущих ей особенностях.

Медики советуют почаще проходить обследования при появлении вышеупомянутых симптомов. Особенно это важно, если такая боль сохраняется длительное время.

"Большинство людей с раком поджелудочной железы — около 80% — сообщают об ощущении тупой боли, которая обычно становится более интенсивной, сильной ночью, и прогрессирует по мере развития недуга", — дополнили клиническую картину специалисты.

Рак поджелудочной железы является одним из самых сложно определимых на первых стадиях типов онкологии. Сложность заключается в том, что первые стадии часто путают с простыми заболеваниями ЖКТ, а болезнь продолжает прогрессировать. Этот вид онкологии также называют "тихим убийцей". Он в целом очень труден для диагностики, плохо поддается лечению, характеризуется высокой летальностью. В отличие от рака молочной железы или толстой кишки, на сегодня не разработано ни одного медицинского подхода, способствующего раннему обнаружению злокачественного процесса в поджелудочной.

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