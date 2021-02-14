Боль в боку: какие симптомы должны насторожить

Боль в боку бывает практически у каждого человека. Неудачное движение или перенапряжение, усталость и множество других факторов. Но боль в боку может сигнализировать об опасных заболеваниях и, если она повторяется часто – нужно бежать к врачу.
Как объяснили специалисты, правильная постановка диагноза зависит от того, в каком именно боку болит – правом или левом. О том, на что нужно обязательно обратить внимание, рассказали на MedikForum.
Боль в левом боку
Там находится левая почка и надпочечник, селезенка и часть кишечника. Односторонняя боль слева может указывать на заболевания именно этих органов.
Боль в правом боку
С этой стороны находится правая почка, мочевыводящие пути, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа – такая боль указывает на проблемы именно в этих органах.
Боль в боку с обеих сторон
Обычно такая боль возникает в том случае, если обе почки поражены основным заболеванием. Также такая боль может сигнализировать о проблемах с межпозвоночным диском.
Основные причины боли в боку
Если любая боль в боку сопровождается повышением температуры, лихорадкой, кровью в моче или сенсорными нарушениями, то к врачу нужно немедленно.
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