Скончалась талантливая украинская пианистка

Во Львове умерла талантливая пианистка (фото: torange.biz)

Знаменитой пианистке Этелле Чуприк было всего 55 лет

Во Львове на 56-м году жизни умерла знаменитая украинская пианистка Этелла Чуприк. Об этом сообщили на странице Львовского органного зала.

Этелла Чуприк гастролировала с симфоническими оркестрами в Европе и выступала с такими знаменитыми дирижерами как Джансут Кахидзе, Федор Глущенко, Владимир Сиренко, Ежи Сальваровский, Богуслав Мадей, Владимир Понькин, Роберт Кенинг и другие. В ее репертуаре более 300 сольных произведений и более двадцати концертов для фортепиано с оркестром. Записала 13 компакт-дисков.

"Этелла Чуприк – невероятная пианистка, она не расставалась с роялем с самого детства, играла полностью весь репертуар Баха, все фортепианные сонаты Моцарта и Бетховена. Записала 13 компакт-дисков. Была доцентом Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лисенка", - сказано в сообщении.

Этелла Чуприк (Фото: facebook.com/ethella chupryk1)

Этелла Чуприк родилась 20 июня 1964 года в городе Виноградово Закарпатской области. Играть на фортепиано начала рано – в три года, в пять лет уже выступила со своим первым концертом из произведений Шуберта и Шопена.

Закончила музыкальное училище и поступила во Львовскую консерваторию имени Лисенка. В 1988 году на конкурсе имени Лисенка получила первую премию. Была лауреатом многих музыкальных конкурсов и стипендиатом Ассоциации Рихарда Вагнера в Байройте. В 1994 году получила звание Заслуженной артистки Украины, в 2016 - звание Народной артистки Украины.

Бенефис Этеллы Чуприк состоялся во Львовской филармонии 19 июня 2019 года, а 14 декабря она дала свой последний концерт.

Этелла Чуприк - Hammerklavier