"Бог показав мені край пекла": жінка після клінічної смерті повернулася з посланням для всіх

Люди, які пережили клінічну смерть дуже часто розповідають, що їм вдалося побачити щось особливе. І Шарлотта Холмс - не виключення. Жінка перебувала в стані клінічної смерті 11 хвилин і те, що вона побачила, змусило її поділитися цим зі всім світом.

Що побачила жінка у стані клінічної смерті та чому про це мають знати усі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Мешканка штату Канзас у США Шарлотта Холмс розповіла, що мала подорож довжиною у 11 хвилин - до раю, де вона отримала досвід без страху та лише чистої радості. Її там зустріли молодші та здоровіші версії померлих членів сім'ї, а ще - і історичні святі. А ще їй довелося побувати у пеклі.

Подорож на "той бік" у 68-річної Шарлотти почався під час звичайного обстеження серця у кардіолога. Але раптом її артеріальний тиск піднявся до позначок 234/134 і лікарі попередили, що або її чекає повторний інсульт, або вона ось-ось перенесе серцевий напад.

У цей момент жінка просто відключилася і як вона пояснює, почалася її дивовижна подорож, яка включала екскурсію до раю, а потім - до пекла. Вона впевнена, що цю подорож їй організував сам Бог. Щоб потім вона передала важливе послання усім живим.

У той час лікарі оголосили клінічну смерть Шарлотти і її серце зупинилося на майже дві повні медичні хвилини, які зазвичай використовують для визначення смерті. За всім цим спостерігав чоловік Шарлотти - Денні.

"Відразу ж вони почали викликати допомогу, і всі почали вриватися всередину. Вони почали надавати їй допомогу, і я думав: "Чи зможу я взагалі забрати її додому?" - поділився він.

Він додав, що історія його дружини має надприродній характер, бо був шокований тим, як вона описувала речі, недоступні для сприйняття, які вона спостерігала в реальному часі. Саме тоді він зрозумів, що вона побувала не у цьому світі.

За словами Шарлотти, її досвід почався як класичний "поза тілесний". Вона була над своїм тілом, бачила, як їй роблять масаж серця, бачила медсестер, відчувала запах найпрекрасніших квітів. А потім почула музику.

"Коли я розплющила очі, я знала, де я. Я знала, що я в раю. Я побачила свою маму, тата, сестру та інших родичів. Я побачила святих. Вони не виглядали старими чи хворими. Ніхто з них не носив окуляри. За моєю мамою і татом було світло, настільки яскраве, що я не могла на нього дивитися. Це був мій Небесний Отець", - розповіла Шарлотта.

Після короткої зустрічі з дитиною, яку вона втратила на 5 місяці вагітності, жінка згадала, що Бог відвів її на темніший, але теж освітлений шлях. А далі він, за словами Шарлотти, показав їй край пекла.

"Я зазирнула вниз і відчула жахливий запах гниючого м'яса. І почула крики. Після краси раю контраст з пеклом був майже нестерпним", - згадала вона.

Бог мав на меті показати їй жахи, які очікує на тих, хто живе поза мораллю.

"Він сказав: "Я показую тобі це, щоб сказати, якщо хтось не змінить свої шляхи, він залишиться тут". Я чула, як мій Батько сказав: "У тебе є час повернутися і поділитися", - розповіла Шарлотта.

І у цей момент вона знову опинилася у лікарняній палаті. В лікарні її протримали ще декілька днів, поки вона відновилася, а потім виписали додому.

Варто зазначити, що Шарлотта не єдина, хто пережив цікаву подорож під час клінічної смерті. Дослідники з Університетської лікарні Льєжа в Бельгії вивчили 19 подібних випадків і всі, хто пережив клінічну смерть, надалі відчували більшу схильність до дисоціативних симптомів.

Серед них були відчуття відстороненості від себе, відсутність болю, невпевненість у своїй ідентичності, підвищення духовного та особистого добробуту.

Шарлотта Холмс ділилася своєю історію до останніх днів життя - 28 листопада 2023 року. Вона стверджувала, що її досвід був значно більш трансформувальним, ніж в інших.

"Людям потрібна надія. Вони хочуть знати, що насправді є щось за межами цього світу. Вони хочуть знати, що все гаразд. Я мала привілей привести людей до Христа, як він мене просив. Уся влада, яка була в нього, була дана нам. Це більш реально, ніж ви можете собі уявити. Я можу подивитися вам в очі й з упевненістю сказати: "Рай існує", - сказала вона.