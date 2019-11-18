Боевики передали тело замученного украинца: якобы пленный военный (видео)

Оккупанты утверждают, что боец ВСУ Роман Беспалый совершил самоубийство
На Донбассе боевики "ДНР" передали украинским военным тело якобы бойца 43 МПБ "Патриот" старшего сержанта Романа Беспалого, который попал в плен в мае вместе с еще семью военнослужащими около Новотроицкого. Процедуру опознания проводили в Днепре. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как рассказал начальник отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрий Гуменный, никаких документов, вещей, одежды с телом в черном мешке оккупанты не предоставили. Была только одна бирка с написанной от руки фамилией Беспалый. Доэтого тела пленников боевики в пластике и без одежды не передавали.
Тело погибшего было жутко изувечено, внутренности изъяты, на лице не было носа и губы.
"ДНРовцы" заявили, что это Беспалый, который совершил самоубийство.
Около месяца назад бывший боевик Евгений Тинянський распространил в сети сообщение, что один из восьми пленных повесился в одиночной камере из-за того, что не выдержал пыток "МГБ" террористов.
Боевики передали военным ВСУ неизвестное тело и заявили, что это Роман Беспалый (Фото: скриншот)
Также стало известно, что речь идет о военном ВСУ, которого из Донецкого СИЗО перевели в макеевскую тюрьму.
Боевики с особым "усердием" пытались склонить Беспалого к предательству.
Как рассказывал один из четырех освобожденных из плена бойцов из этой группы старший солдат Максим Горяинов, в первые дни "ДНРовцы" рассадили их по "одиночках". Люди, которые допрашивали пленных, считали Беспалого неформальным лидером группы, и стремились сломать первым.
Горяинов говорит, что боевики передали не тело Романа. Он верит, что Беспалый жив.
Родные украинского военного - жена и отец - после процедуры опознания также заявили, что это не он.
Анжела Беспалая вообще отвергает версию самоубийства мужа: "Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам я сочувствую".
Видео: Боевики передали военным ВСУ неизвестное тело и заявили, что это Роман Беспалый