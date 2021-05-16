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Боевики "ЛНР" проехали танком по кладбищу: оставили разрушенные могилы

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Донбасс, Воскресенье 16 мая 2021 17:26
Боевики "ЛНР" проехали танком по кладбищу: оставили разрушенные могилы Боевики "ЛНР" разгромили кладбище военной техникой (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-Алчевск|ЛНР|LPR|)
Автор: Styler

Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника боевиков "ЛНР" проехала по местному кладбищу. После них остались разбитые памятники и могилы.

Об этом рассказали местные жители во "ВКонтакте" в группе "Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR".

"Можно анонимно такие вещи выставить? Кладбище на 5-й шахте. Военные снова проехались по кладбищу", - говориться в сообщении.

Боевики &quot;ЛНР&quot; проехали танком по кладбищу: оставили разрушенные могилыБоевики &quot;ЛНР&quot; проехали танком по кладбищу: оставили разрушенные могилы

Боевики "ЛНР" разгромили кладбище военной техникой (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

По словам местных жителей, на кладбище с дороги "слетел" танк, и проехался по могилам. Люди также опубликовали фотографии с места инцидента.

Боевики &quot;ЛНР&quot; проехали танком по кладбищу: оставили разрушенные могилыБоевики &quot;ЛНР&quot; проехали танком по кладбищу: оставили разрушенные могилы

Боевики "ЛНР" разгромили кладбище военной техникой (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

В сети говорят, что подобное на этом кладбище происходит уже не впервые. В прошлом году разбили меньше могил. Жители обращались к местным "властям", но результатов это не дало. Никто не наказали, и ущерб людям так и не возместили.

Боевики &quot;ЛНР&quot; проехали танком по кладбищу: оставили разрушенные могилыБоевики &quot;ЛНР&quot; проехали танком по кладбищу: оставили разрушенные могилы

Боевики "ЛНР" разгромили кладбище военной техникой (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

"Кто теперь людям возместит ущерб, скоты? Уже сделали для них отдельную полосу на пятовском бугре, так они как хе*ачили по дороге, так и хе*ачат. Я вчера лично видела с какой скоростью они пронеслись по 5 шахте, для них законов и препятствий нет, и как они пишут, что была неисправность, то такая техника уже не должна была ехать своим ходом, а ехать на трале", - возмутилась местная жительница Юлия.

Боевики &quot;ЛНР&quot; проехали танком по кладбищу: оставили разрушенные могилы

Боевики "ЛНР" разгромили кладбище военной техникой (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

Вот как эту ситуацию прокомментировали другие пользователи сети.

  • Жалко людей чьи могилы пострадали, это теперь влетит им в копеечку с нашими ценами;
  • Алкаши и нарики;
  • Без спиртного не обошлось, наверное;
  • Только тварь могла такое сделать и молча сидеть. Если получилось такое, можно найти родных и помочь в восстановлении памятников, тогда бы не было людского гнева.

Напомним, на Донбассе поймали диверсанта - сотрудника "милиции ДНР".

Ранее на Донбассе погиб новобранец ВСУ. У него дома осталось двое маленьких детей.

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