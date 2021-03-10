Боевик "ДНР" во время попойки взорвал друзей гранатой. Подобные ЧП - уже традиция

В оккупированном пророссийскими боевиками Снежном Донецкой области в результате взрыва боевой гранаты погибли два человека. Еще трое получили различные ранения.

Об этом пишут местные "средства массовой информации" со ссылкой на так называемое "МВД ДНР".

Известно, что трагедия произошла во время застолья с обильным употреблением алкогольных напитков. Так, двое мужчин 62 и 40 лет со своими двумя знакомыми пришли в гости к 45-летнему другу, который воевал на Донбассе на стороне боевиков. Мужчины устроили попойку.

И в один момент, в самый разгар празднования, хозяин дома достал гранату и выдернул чеку. Его друзья погибли на месте, а случайные собутыльники получили травмы различной степени. Самому "ополченцу" светит смертная казнь.

Подобные ЧП в Снежном вошли в традицию

Отметим, что в Снежном пьяные боевики (в том числе, российские наемники) довольно часто убивают мирных людей. К сожалению, среди жертв поклонников "русского мира" нередко случаются дети…

Так, в феврале 30-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил осмотреть принесенную с войны гранату РГД-5. Но в процессе уронил ее из рук. При чем эту "операцию" он проводил в комнате, где спала годовалая девочка. "Подрывник-любитель" успел выбежать из комнаты, а ребенок получил тяжелые травмы, в результате чего малышка впала в кому…

Несколькими месяцами ранее в том же Снежном после ссоры с женой мужчина в порыве гнева взорвал во дворе две гранаты. В результате оба участника семейного конфликта получили осколочные ранения различной степени тяжести.

А еще перед этим 28-летний парень из Снежного бросил боевую гранату в "правоохранителей". Перед этим он успел напиться и угрожал расправой собственной матери. В результате взрыва гранаты пострадал сам "горе-подрывник" и один из милиционеров.