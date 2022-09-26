Боєць ЗСУ з Британії розповів про пережиті тортури в полоні в окупантів (відео, фото)

Британський парамедик Джон Хардінг, який брав участь в обороні Маріуполя від російських окупантів і потрапив у полон до загарбників у травні, а 21 вересня був звільнений у рамках великого обміну полоненими між Україною та РФ і вже повернувся на батьківщину, висловився про тортури та побиття у катівнях. "ДНРівців".

Містер Хардінг був серед 10 іноземців, яких доставили з полону до Саудівської Аравії минулого тижня, а потім - до своїх країн. Так, було звільнено п'ять британських громадян, один марокканець, один швед, один хорват і два американці.

Джон служив у "Азові" з 2018 року, був бойовим медиком. Він - один із захисників Маріуполя.

Після потрапляння в полон російська сторона передала його разом з іншими іноземцями - українськими військовослужбовцями - до "ДНРівців", які хотіли влаштувати їм смертну кару, для чого анонсували "суд" та оголошення відповідного "вироку".

Але завдяки обміну, що відбувся 21 вересня, Хардінга з іншими іноземцям вдалося врятувати від смерті.

Джон Хардінг (ліворуч) з іншими військовополоненими Шоном Піннером та Ейденом Есліном у літаку після їх звільнення (фото: скріншот з відео)

Джон зараз в інтерв'ю розповів, що після попадання у ворожий полон після виходу із заводу "Азовсталь" у Маріуполі його спочатку доставили до табору для військовополонених приблизно на 4 дні, потім перевезли до слідчого ізолятора в Донецьку, де "ДНРівці" його жорстоко били та піддавали тортурам протягом кількох днів, внаслідок чого британець отримав перелом грудини, пошкодження куприка, зламані ребра та неврологічне пошкодження руки.

За словами Хардінга, охоронці в цьому ізоляторі його використовували як "боксерську грушу". Іноземець сказав, що ті били його 5-6 разів "заради забави".

Його протримали в ізоляторі близько 9 днів у маленькій камері розміром 4 на 2 метри, потім доставили до місцевої "прокуратури" для допиту.

"І я теж їздив до "прокуратури", можливо, 5 або 6 разів, тобто мене били дорогою туди та били дорогою назад", - додав британець.

Джон Хардінг у полоні в окупантів на "суді" у "ДНРівців" у Донецьку (фото: AP)

Джон також розповів, що на нього одягли наручники, руки за спиною і повалили на підлогу, потім принаймні четверо охоронців били його ногами в груди, ребра, нирки та обличчя.

"Один чоловік став мені на стегна і стрибав на мені вгору і вниз... Я думаю, що я дуже дратував охоронців, тому що я зазвичай не кричу, коли мене б'ють, і я думаю, що це їх дратувало", - згадує він. .

Також Хардінг зізнався, що був готовий до гіршого і кілька разів серйозно побоювався, що його просто вб'ють.

"У мене було передчуття... якби вони запинали тебе до смерті, їм було б однаково. Не раз я думав, що хочу просто покінчити з цим. Я думав, що все йде до цього. Роблячи це занадто довгим", - каже він.

Джон Хардінг на "судовому засіданні" у Донецьку (фото: news.sky.com)

Також Джон розповів, що йому давали "дуже мало їжі та води" і не дозволяли жодних прогулянок на свіжому повітрі.

Після приблизно дев'яти днів в ізоляторі Хардінга перевели у будівлю в'язниці, де він залишався кілька місяців до звільнення. Британець уточнив, що поводження у в'язниці було не таким поганим, як те, з яким він зіткнувся у слідчому ізоляторі у "МДБістів".

Відео: британець Джон Хардінг розповів про пережите в полоні в окупантів і катування в ізоляторі в Донецьку