Боец ВСУ погиб на Донбассе в первый день весны: имя героя

На Донбассе погиб украинский военный Игорь Гавриляк
Военный ВСУ Игорь Гавриляк отдал свою жизнь защищая территорию Украины. Боец был контрактником и служил в 72-й бригаде имени Черных запорожцев. Он родился в 1986 году и проживал во Львовской области.
Игорь погиб 1 марта в районе Попасной, Луганской области. Без сына остались родители бойца - Василий и Оксана. Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.
Скриншот с Facebook
Стоит отметить, что командование операции Объединенных сил пока не сообщило о боевых потерях. По состоянию на 12:00 на Донбассе была зафиксирована провокация со стороны боевиков в районе села Пески.
Террористы 20 минут вели обстрел позиций украинских бойцов из миномета 82-го калибра. Кроме того, боевики выпустили по нашим ребятам десять гранат из гранатомета. Украинские защитники заставили их прекратить обстрел.
Пользователи сети также прокомментировали утрату.
Скриншот с Facebook
Напомним, что на Донбассе погиб 46-летний военнослужащий Владимир "Фед" Федченко, у которого осталась жена и четверо детей. Жизнь бойца оборвала пуля снайпера в зоне проведения ООС в Луганской области.