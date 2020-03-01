Боец ВСУ погиб на Донбассе в первый день весны: имя героя

Военный ВСУ Игорь Гавриляк отдал свою жизнь защищая территорию Украины. Боец был контрактником и служил в 72-й бригаде имени Черных запорожцев. Он родился в 1986 году и проживал во Львовской области.

Игорь погиб 1 марта в районе Попасной, Луганской области. Без сына остались родители бойца - Василий и Оксана. Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что командование операции Объединенных сил пока не сообщило о боевых потерях. По состоянию на 12:00 на Донбассе была зафиксирована провокация со стороны боевиков в районе села Пески.

Террористы 20 минут вели обстрел позиций украинских бойцов из миномета 82-го калибра. Кроме того, боевики выпустили по нашим ребятам десять гранат из гранатомета. Украинские защитники заставили их прекратить обстрел.

Пользователи сети также прокомментировали утрату.

Приносим соболезнования семьям!!! Царства небесного всем павшим ребятам, вечная память!!! Пусть земля им будет пухом!!! Слава Украине!!!

Вечная память Герою. Слава Украине!

Вечная память Герою.

Скриншот с Facebook

Напомним, что на Донбассе погиб 46-летний военнослужащий Владимир "Фед" Федченко, у которого осталась жена и четверо детей. Жизнь бойца оборвала пуля снайпера в зоне проведения ООС в Луганской области.