Боєць "Азова" "Фрост" про полон: росіяни знущаються кожен день

Боєць "Азова" Микола Кущ з позивним "Фрост" розповів про своє відновлення після російського полону. Він втратив близько 30 кг ваги та тривалий час відновлював колишню фізичну форму. При цьому "Фрост" переконаний, що ще легко відбувся, адже його перебування у полоні тривало лише чотири місяці.

Про це він сказав у новому випуску проєкту " Станція Краматорськ ", який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

За словами військовослужбовця, найскладніше під час повернення на службу після полону було подолати страх знову опинитися у полоні.

"Якщо тоді (у травні 2022 року, - ред.) ми здавалися за наказом, були якісь домовленості. А що сталося б, якби отак в бою потрапити? Навіть не уявляю. Для мене була така параноя", - сказав він.

Також, як розповів "Фрост", коли він повернувся з полону, саме тривали бої за Бахмут. Йому дуже хотілося взяти участь у цій кампанії, однак військовий розумів, що він був у просто жахливій фізичній формі.

"Я тоді за день проходив якісь там 3 тисячі кроків і для мене це був марафон, я просто валився з ніг. Я розумів, що від мене там користі не буде", - сказав "Фрост".

Військовослужбовець також розповів про труднощі, з якими зіткнувся під час реабілітації після полону.

"У мене повністю атрофовані м’язи були. Я важив 68 кілограмів, при тому що моя нормальна вага 95-96 кг. Я навіть у зрості зменшився на 3 см. Оскільки я був дуже худий, то за короткий проміжок часу набрав вагу. Є така штука, як гіперкомпенсація. Все, що ти їси, організм "розпихує" у жири, бо думає, що ти знову будеш голодувати. Буквально за місяць я набрав 30 кг. Це було дуже важко. Якщо я, навіть будучи у полоні, міг разів 20 підтягнутися, то коли я набрав тридцятку, я не міг зробити жодного разу підтягування. Важко було абсолютно все - ходити, стояти, відтискання чи присідання робити. Потім я вже старався якомога більше в день ходити кроків", - розповів він.

У полоні новину про "вирок суду ДНР" "Фрост" прийняв спокійно. Він зазначив, що це не викликало якихось особливих емоцій, бо росіяни постійно говорили багато неправди полоненим про ситуацію на фронті та події в Україні. Тому він і не повірив, що окупанти вирішать виконати "смертний вирок".

"Мені слабо вірилось. Навіщо було так розкручувати мою історію? Якби вони хотіли мене стратити, вони просто зробили б це. Все, що вони розповідали, я старався їм не вірити", - сказав військовий.

Він також зазначив, що росіяни знущаються з українських полонених, особливо коли окупанти зазнаються якихось важливих втрат чи поразок на фронті. Також "Фрост" вважає недоцільним прохання не говорити про полонених публічно, бо це нібито зашкодить їм.

"Що б ми не розповідали, їм погано у будь-якому разі. Над ними знущаються кожного дня, незалежно від того, хто що сказав", - наголосив "Фрост".

Гість нової програми Костянтина і Влади Ліберових - Микола "Фрост" Кущ. У свої 25 років Микола має за спиною великий досвід служби у війську, він захищає Україну з 18 років.

Воював на Донбасі під час АТО/ООС, а після початку повномасштабного вторгнення РФ у складі полку "Азов" брав участь в обороні Маріуполя. Пройшов через російський полон, був засуджений до страти так званим "судом ДНР". "Фрост" був одним із військових, який обміняли на Віктора Медведчука. Зараз Микола повернувся в стрій та продовжує захищати Україну.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.