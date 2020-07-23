Бобовые помогут предотвратить смертельно опасную болезнь

Диетологи рассказали, что употребление в пищу бобовых культур может предотвратить раковые заболевания. Врач-кардиолог Александр Мясников очень рекомендует при отсутствии индивидуальных противопоказаний включать в рацион бобовые. Отметим, что к бобовым относятся горох, чечевица, нут и другие культуры.

По мнению медика, человек может всю жизнь питаться только бобовым, благодаря их пищевой ценности.

"Ценность бобовых настолько высока, что человек может годами питаться только ими. Содержание растительного белка в бобовых огромно, также в их состав входят полиненасыщенные жиры, по пользе которых они уступают только рыбе", — сообщил врач изданию Change.ua.

Не можем не упомянуть, что бобовые обладают противораковыми свойствами, этот их эффект связан с высоким содержанием клетчатки. Употребление больших объемов клетчатки снижает риск рака толстого кишечника.

Помимо этого, клетчатка уменьшает вероятность инсульта и инфаркта у курильщиков и алкоголиков, — причем, очень существенно, до 50%.

Больше всего пользы из бобовых приносит зеленая стручковая фасоль. В ней, как и в брокколи очень много микроэлементов.

"По содержанию полезных жиров, белков, флавоноидов и антиоксидантов стручковая фасоль не уступает и даже превосходит такие популярные здоровые продукты, как красное вино, темный шоколад, кофе и чай", — поделился Александр Мясников.

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