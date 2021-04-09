Блюда из сырого мяса очень опасны: врачи перечислили все заболевания
Вероятность получить целый букет заболеваний из блюда с сырым мясом очень велика. Как объясняют медики, внутри тканей животного не должно быть микроорганизмов, но они туда могут попасть во время измельчения.
О том, какие опасные заболевания можно получить из сырого мяса, рассказали специалисты в материале издания Flacon.
По словам врачей, самым опасным блюдом является тартар – он даже опаснее целого стейка с кровью. Вероятность получить заражение возрастает, если фарш сделан из разных сортов мяса. Также опасность несут метта и карпаччо.
Если животное было заражено паразитами, то любое мясо без термической обработки может стать разносчиком болезней. Чаще всего в таком мясе встречаются паразиты – личинки трихинеллы. Самая легкая проблема, которую можно получить от употребления сырого мяса – расстройство кишечника.
Также есть риск заражения листериозом и гепатитом Е – эти болезни особенно опасны для беременных.
"При употреблении сырого мяса возможны риски развития острой диареи. Такая ситуация возникает в случае несоблюдения санитарных правил при приготовлении блюд или заражения исходного сырья. Если вы ели говяжье мясо или фарш, то возбудителем диареи, которая способна проявиться в течении 24-72 часов, может быть токсинопродуцирующая Е.coli", - рассказала врач-терапевт Ольга Галеева.
Она предупредила, что источником заражения может быть мясо, которое вы пробуете в незнакомом месте и не знаете технологию приготовления.
"Особенно будьте осторожны во время путешествий – лучше отдавать предпочтение блюдам, прошедшим термическую обработку. И выбирайте рестораны, где соблюдают стандарты", - посоветовала специалист.
Если же диарея возникла после употребления сырого мяса, но не пытайтесь устранить ее противодиарейными препаратами. Лучше всего пить воду (с добавлением соли и сахара) для коррекции электролитных нарушений и предотвращения обезвоживания.
Если состояние ухудшается – нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью и подробно рассказать о симптомах и причинах заболевания.
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