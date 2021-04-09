Блюда из сырого мяса очень опасны: врачи перечислили все заболевания

Вероятность получить целый букет заболеваний из блюда с сырым мясом очень велика. Как объясняют медики, внутри тканей животного не должно быть микроорганизмов, но они туда могут попасть во время измельчения.

О том, какие опасные заболевания можно получить из сырого мяса, рассказали специалисты в материале издания Flacon.

По словам врачей, самым опасным блюдом является тартар – он даже опаснее целого стейка с кровью. Вероятность получить заражение возрастает, если фарш сделан из разных сортов мяса. Также опасность несут метта и карпаччо.

Если животное было заражено паразитами, то любое мясо без термической обработки может стать разносчиком болезней. Чаще всего в таком мясе встречаются паразиты – личинки трихинеллы. Самая легкая проблема, которую можно получить от употребления сырого мяса – расстройство кишечника.

Также есть риск заражения листериозом и гепатитом Е – эти болезни особенно опасны для беременных.

"При употреблении сырого мяса возможны риски развития острой диареи. Такая ситуация возникает в случае несоблюдения санитарных правил при приготовлении блюд или заражения исходного сырья. Если вы ели говяжье мясо или фарш, то возбудителем диареи, которая способна проявиться в течении 24-72 часов, может быть токсинопродуцирующая Е.coli", - рассказала врач-терапевт Ольга Галеева.

Она предупредила, что источником заражения может быть мясо, которое вы пробуете в незнакомом месте и не знаете технологию приготовления.

"Особенно будьте осторожны во время путешествий – лучше отдавать предпочтение блюдам, прошедшим термическую обработку. И выбирайте рестораны, где соблюдают стандарты", - посоветовала специалист.

Если же диарея возникла после употребления сырого мяса, но не пытайтесь устранить ее противодиарейными препаратами. Лучше всего пить воду (с добавлением соли и сахара) для коррекции электролитных нарушений и предотвращения обезвоживания.

Если состояние ухудшается – нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью и подробно рассказать о симптомах и причинах заболевания.