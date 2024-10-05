Яблучна дієта всього на 5 днів допоможе вам скинути 5 кг

У розпал сезону яблук дієта на основі цих фруктів - чудовий спосіб відчути себе легшими та схуднути. З’їдаючи кілька шматочків в день і обмежуючи інші продукти, можна також очистити організм і поліпшити травлення, а також підготуватися до іншого режиму харчування.
Як схуднути на яблучній дієті, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Вживання яблук допомагає схуднути, оскільки вони низькокалорійні та ситні. Один фрукт середнього розміру містить лише 69 ккал у 150 г (а порція 100 г забезпечує приблизно 45 ккал). Водорозчинна клітковина, яку вони містять, допомагає знизити рівень цукру в крові після вживання фруктів, а також підтримує травлення.
Незважаючи на те, що яблука солодкі, вони можуть бути важливим елементом розвантажувальної дієти. Також їх часто використовують для проведення коротких монодієт. Потім протягом 1-3 днів їдять тільки яблука, але таке меню підходить тільки людям з правильною регуляцією глюкози в крові і на короткий термін.
Варто зупинити свій вибір на яблучній дієті, що включає і інші продукти, якщо курс лікування триватиме 5-7 днів. В іншому випадку це призведе до порушення обміну речовин і призведе до дефіциту харчування.
Якщо ви хочете схуднути за допомогою яблук на більш тривалий період часу, зазвичай ви можете їсти 2-3 фрукти на день разом з легкими стравами. Яблучну дієту можна використовувати як короткий курс лікування, щоб очистити організм, поліпшити травлення, зменшити об’єм шлунка (а отже, і апетит), а також познайомити з легким, збалансованим харчуванням.
Схуднення за допомогою яблук дозволяє швидко скинути кілька кілограмів і сантиметрів навколо талії, але пам'ятайте, що це в основному пов'язано з виведенням води з організму.
Однак, якщо таке лікування є вступом до низькокалорійної дієти, можна зберегти і продовжити втрату ваги.
Ефект від яблучної дієти обнадійливий. У той час як 3-денне меню дозволяє відчути себе легшими на 1-2 кг, 5-денне меню, яке ми рекомендуємо, дозволяє скинути до 3-4 кг (більше, якщо у вас значна надмірна вага).
Важливі правила яблучної дієти
Протягом усього періоду яблучної дієти ви повинні випивати не менше 2 літрів води на день, можливо, інші напої, такі як трав’яні та фруктові чаї, зелений чай або слабкий настій іншого виду чаю.
Після закінчення дієти добре зберегти звичку їсти яблука щодня, хоча достатньо лише одного яблука в день - в меню повинні бути присутніми і інші продукти (в тому числі і інші фрукти), які забезпечать повний набір корисних речовин.
1 день яблучної дієти
2 день яблучної дієти
3 день яблучної дієти
4 день яблучної дієти
5 день яблучної дієти
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