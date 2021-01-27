Блогерша Di.rubens снова влипла в скандал: поблагодарила украинофоба за поддержку

Скандальная блогерша с ником Di.rubens после волны критики в сети из-за видео с рассказом о "любви к России" и последующим "наездом" на офицера ВСУ, которого девушка назвала "человеком, воюющим с мирным населением", снова вызвала недовольство в интернете.

На этот раз Таисия "отличилась" из-за своих слов благодарности россиянину за его поддержку и резкую критику в адрес украинцев. На такой "обмен любезностями" обратил внимание ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром) в своем Facebook.

Также бывший военный опубликовал соответствующий скан с перепиской в Instagram блогерши.

Так, в комментариях к посту Таисии, в котором девушка излагала свою версию скандальной истории, один из ее подписчиков раскритиковал украинцев.

"Все что могут эти "европеизированные люди" так это орать Слава Украине и смерть москалям! Не бойся ни чего, до конца с тобой! Поставим этих "умников" на место!" - написал россиянин с ником alecperov2020, проживающий в Москве уроженец Казани, у которого на аватарке изображен человек в военной форме.

"Спасибо за то, что вы рядом!" - написала ему Di.rubens в ответ.

Ветерана АТО такая ситуация возмутила.

"Общество искренне удивляется, почему блогерша, которая попала в скандал с глуповатым опросом, так не любит украинскую армию. Все слышали тезисы от нее о том, как ВСУ "убивают мерных жителей", о "фальсификаторе" -Штирлице и о "крови на руках Вооруженных Сил Украины". Так вот, если убрать эмоции и рассмотреть этот организм поближе, то ответ можно увидеть на поверхности. Нелюбовь к своей армии компенсируется любовью к армии России. Все просто", - говорится в публикации.

Блогерша Di.rubens поблагодарила россиянина, который обругал украинцев (фото: скрин facebook.com/grom.alex.grom)

Пользователи сети разделяют возмущение военного.

Кровь из глаз

Не раз слышал такое мнение, которое также поддерживаю, вот если бы была московская пропаганда о "правосеках да мальчиков и монтажную пену" действительностью, а не только пропагандой, то, думаю, был бы порядок, и такие бы существа тысячу раз подумали бы, прежде чем подобные вещи задвигать. Инстинкт самосохранения работает лучше всего остального...

Странно, почему это "ничто" здесь проживает? Ну вот странный человек, нравится Россия, ну пусть шурует туда. Там и подписчиков больше будет и заберет с собой таких же "ничто" как сама

Эта блогерша - с диагнозом. Честно. Достали

Лицо уже болит... сказать, что я в ужасе уже... это уже просто ничего не говорит.

Ранее сообщалось, что в киевском вузе работает педагог, ненавидящий Украину - она выступает на каналах "ДНР" и росТВ.

Также мы писали о том, что студенты рассказали Styler правду о скандальной преподавательнице НПУ им. Драгоманова и отметили, что сначала она была проукраинской, а потом "сошла с ума".