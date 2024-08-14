Блогерка зробила "натуральну" маску для обличчя з фекалій: лікарі в шоці

Відео, яке опублікувала Дебора у своїх соцмережах, викликало шок - як у фанатів інфлюенсерки, так і у лікарів. Річ у тому, що жінка використала власні фекалії як маску для обличчя.

Вона стверджує, що така маска - просто неймовірна для обличчя і це може розв'язати всі проблеми догляду за шкірою. Притиснувши прищіпку для носа, щоб уникнути смороду, вона нанесла маску з фекалій собі на обличчя і залишила на 10 хвилин.

Блогерка зробила маску для обличчя з власних фекалій (кадр з відео)

Згодом вона все змила водою і почала позувати на камеру з "сяючою" шкірою.

"Я побачила дослідження про це і вирішила спробувати. Це може запобігти старінню. Це найбожевільніша річ, яку я робила у своєму житті. Але це спрацювало для мене, і моя шкіра перестала лущитися", - - сказала блогерка.

Відео викликало чимало здивованих та обурливих коментарів, і багато людей назвали його "диявольським" та "огидним". Подивитися відео повністю можна за цим посиланням.

Категорично проти такої маски й лікарі. Дерматолог-консультант Софі Морен з клініки у Лондоні попереджає, що наслідки таких експериментів можуть бути дуже поганими.

"З усіх трендів догляду за тілом - це один з найдивніших, які я коли-небудь зустрічала. Немає жодної наукової користі для вашої шкіри у використанні фекалій як маски для обличчя. Насправді це може створити більше проблем, ніж користі", - каже фахівець.

Вчені підкреслюють, що людський кал зазвичай складається на 75% з води, але він також часто переповнений безліччю бактерій і вірусів. На 1 грам волого стільця припадає 100 мільярдів бактерій.

Отже, розмазування калу на шкіру біля роту може збільшити ризик харчового отруєння та інфекції. Це може подразнювати шкіру, викликаючи почервоніння та дискомфорт.

"Використання власних фекалій як засобу для чищення обличчя або маски для обличчя вкрай небажано через ряд проблем зі здоров'ям та гігієною. У фекаліях міститься безліч бактерій, вірусів і паразитів, включаючи кишкову паличку, сальмонелу та гельмінтів, які можуть спричинити серйозні інфекції та захворювання", - пояснив пластичний хірург-консультант Тунч Тір'які.

"При нанесенні фекалій на обличчя ці збудники можуть потрапити у ваше тіло через невеликі порізи, садна або слизові оболонки, що призведе до серйозних шкірних інфекцій або системних захворювань. Фекалії також містять відходи та токсини, які організм викинув. Ці речовини шкідливі та можуть викликати запалення, подразнення та алергічні реакції на шкірі", - підкреслює лікар.