Блогерка Пренткович зробила цинічну заяву після критики через переїзд

Блогерка зробила цинічну заяву

Так, у stories вона опублікувала скріншот своїх охоплень, заявивши, що дехто "голосно відписався" від неї у коментарях, але продовжує слідкувати за її сторінкою.

"Коли голосно відписалися в коментах, але ж цікаво далі спостерігати в тиху. Майже 65 тисяч людей", - зазначила Пренткович.

Таня Пренткович показала охоплення (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Також вона наголосила на тому, що буде блокувати будь-який хейт у бік її близьких.

"Щодо хейту на моїй сторінці: блокуватиму одразу будь-який хейт та не дозволятиму поливати брудом себе і моїх людей. Хочу бачити навколо себе лише тих, кому близькі мої принципи! Інших попрошу тихенько вийти",- написала зірка Instagram.

Таня Пренткович звернулась до хейтерів (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Пізніше Тетяна цинічно заявила, що обирає жити "своє єдине життя".

"А я обираю жити своє єдине життя і вам цього бажаю", - написала інфлюенсерка.

Таня Пренткович звернулась до хейтерів (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Скандал навколо Пренткович і Гонковського

Наприкінці січня у мережі почало активно поширюватися фото, на якому зображено момент, як Андрій Гонковський, чоловік Тані Пренткович, проводить час із нею на Мальдівах.

Одна з туристок зафіксувала моменти, як блогерка, її діти та коханий насолоджуються часом у місцевому кафе на острові.

Багато людей висловили своє обурення з приводу цього вчинку підприємця, враховуючи, що раніше він їздив до Польщі як волонтер.

Сам Андрій підтвердив, що він справді відпочивав із сім'єю, пояснивши, що благодійний захід, на якому він мав виступити як ведучий, було перенесено на іншу дату. Тому він вирішив приєднатися до сім'ї на Мальдівах.

Таня Пренткович з чоловіком (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Пренткович підкреслила, що її обранець законно перетнув державний кордон, і вона не розуміє критики, оскільки він "нічого не вкрав, веде чесний бізнес і надає допомогу".

Після сплеску обурення інфлюенсерка усвідомила помилку, пов'язану з відпочинком із чоловіком, називаючи це "імпульсивним і необдуманим" рішенням.

Однак багато хто досі сумнівається в щирості слів блогерки, висміюючи її пояснення і висловлюючи критику.

Днями ж Гонковський заявив, що через постійні погрози їхній родині, вони вирішили переїхати. Ймовірно, чоловік мав на увазі виїзд за межі України.