Блогерка Пренткович видала заяву про "Холостяка" і людей з інвалідністю: "Зробила б аборт"

Так, фоловери поцікавилися у Пренткович, як їй новий сезон "Холостяка" і чи змогла б вона побудувати стосунки з людиною з інвалідністю.

"Дуже цікаве питання. Ми навіть вчора з друзями це обговорювали. Тут хочеться бути чесною у першу чергу перед собою! Бо якщо просто старатися відповідати соціальним рамкам, то потрібно сказати два "так", але…", - висловилася блогерка.

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Головний герой проєкту, каже Тетяна, подобається їй як людина через "класне почуття гумору, незламність і жагу до життя".

Інфлюенсерка вважає, що з ним можна було б легко побудувати стосунки, однак тільки дружні.

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Зі своїм обранцем Андрієм Гонковським, каже блогерка, вона залишилася б, якщо б з ним "щось сталося".

Втім, Пренткович не приховує: будувати романтичні стосунки з людиною, "яка прикута до інвалідного візка", вона не стане.

Ба більше, якщо дізналася б на ранньому терміні вагітності про те, що її дитина матиме вродженні порушення, зробила б аборт.

"Знаю, можете зараз засудити, але я чесна перед собою та вами… Так само думаю про дітей. Якби мені на ранньому терміні вагітності сказали, що дитинка буде інвалідном, я б зробила аборт... мабуть. Та тут теж все залежить, наскільки ці вади сумісні з "нормальним" життям", - видала Таня.

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Пізніше інфлюенсерка пояснила, що "не така смілива і не готова віддавати себе настільки іншій людині".

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