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Блогерка Пренткович видала заяву про "Холостяка" і людей з інвалідністю: "Зробила б аборт"

Неділя 24 листопада 2024 18:00
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Блогерка Пренткович видала заяву про "Холостяка" і людей з інвалідністю: "Зробила б аборт" Таня Пренткович і Олександр Терен (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Скандальна блогерка Таня Пренткович видала заяву про "Холостяка" Олександра Терена і людей з інвалідністю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Так, фоловери поцікавилися у Пренткович, як їй новий сезон "Холостяка" і чи змогла б вона побудувати стосунки з людиною з інвалідністю.

"Дуже цікаве питання. Ми навіть вчора з друзями це обговорювали. Тут хочеться бути чесною у першу чергу перед собою! Бо якщо просто старатися відповідати соціальним рамкам, то потрібно сказати два "так", але…", - висловилася блогерка.

Блогерка Пренткович видала заяву про &quot;Холостяка&quot; і людей з інвалідністю: &quot;Зробила б аборт&quot;

Скріншот

Головний герой проєкту, каже Тетяна, подобається їй як людина через "класне почуття гумору, незламність і жагу до життя".

Інфлюенсерка вважає, що з ним можна було б легко побудувати стосунки, однак тільки дружні.

Блогерка Пренткович видала заяву про &quot;Холостяка&quot; і людей з інвалідністю: &quot;Зробила б аборт&quot;

Скріншот

Зі своїм обранцем Андрієм Гонковським, каже блогерка, вона залишилася б, якщо б з ним "щось сталося".

Втім, Пренткович не приховує: будувати романтичні стосунки з людиною, "яка прикута до інвалідного візка", вона не стане.

Ба більше, якщо дізналася б на ранньому терміні вагітності про те, що її дитина матиме вродженні порушення, зробила б аборт.

"Знаю, можете зараз засудити, але я чесна перед собою та вами… Так само думаю про дітей. Якби мені на ранньому терміні вагітності сказали, що дитинка буде інвалідном, я б зробила аборт... мабуть. Та тут теж все залежить, наскільки ці вади сумісні з "нормальним" життям", - видала Таня.

Блогерка Пренткович видала заяву про &quot;Холостяка&quot; і людей з інвалідністю: &quot;Зробила б аборт&quot;

Скріншот

Пізніше інфлюенсерка пояснила, що "не така смілива і не готова віддавати себе настільки іншій людині".

Блогерка Пренткович видала заяву про &quot;Холостяка&quot; і людей з інвалідністю: &quot;Зробила б аборт&quot;

Скріншот

До слова, раніше "Холостяк" Терен поставив на місце хейтерів.

Також ми писали, що учасницю проєкту госпіталізували просто зі зйомок.

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Холостяк Блогерка
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