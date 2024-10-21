Блогерка-мільйонниця зганьбилася на "Супермамі": хизувалася статками і "впарювала" свій курс

Українська блогерка Настя Скальницька (Настя Талпа) нарвалася на хейт після виходу нового випуску шоу "Супермама" за її участі.
Про що йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Так, у новому випуску "Супермами" Скальницька хизувалася своїми статками, арендованим будинком за 6 тисяч доларів (понад 247 000 грн), а також рекламувала свої курси флористики.
На них, каже блогерка, вона навчає, як придбати звичайний букет з ринку і продати його за подвійною ціною.
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Користувачі мережі не оцінили вихваляння Анастасії своїми доходами під час війни.
Зі слів зірки інтернету, дуже багато вирізали з того, що вона розповідала про курси.
"Тут я розказувала, що з коштів курсу більше 50% йде команді, і це не за місяць, а за пів року. Курс по Instagram був один раз за рік і там теж більше половини пішло на зп команді + податки. Щодо податкової, реклама виходить +- стільки. Зараз буває і менше. Йде все на Фоп, + в мене є продюсер і його ФОП", - висловилася Настя.
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Також вона додала, що у подібних проєктах ніколи не буває "ідеальних героїнь".
Що стосується заробітків, Анастасія говорить, що 80 відсотків її доходу йде на розвиток, і грошей у сейфах вона не має. Всі вони в активах.
“Бо для мене важливий розвиток, а не кількість грошей. Але найбільше мене засмутили кадри з квітами, бо мені сказали: "ми бачили твою рубрику, де ти переробляєш букети, чи зможеш зробити те ж саме з дівчатами…", - прокоментувала зірка.
Популярність Настя здобула після участі у реаліті-шоу Нового каналу "Пара на мільйон", прем'єра якого відбулася у вересні 2022 року. Там вона виборювала перемогу з відомим українським гумористом Марком Куцеваловим з "Ліги сміху".
Стосунки Марка і Насті закінчилися одразу після шоу, а сама дівчина чесно зізнавалася, що "прийшла за мільйоном".
"Моїй дитині тоді було 2 роки, я сама виховувала. А тут ще в мене видалили сторінку в інстаграмі і в мене не було грошей, а щоб з нуля піднятися до топ-блогера, це було дуже важко, тому пішла на такий проект", - казала Талпа.
Настя Талпа і Марк Куцевалов (фото: instagram.com/skalnytska.n)
У 2023 році блогерка познайомилася зі своїм майбутнім другим чоловіком, бізнесменом Богданом Скальницьким. У соцмережах Анастасія розповідала, що їхні стосунки розвивалися дуже стрімко.
Через дев’ять тижнів після знайомства коханий флористки зробив їй пропозицію. Весілля пари було гучним. Проходило воно в одному з комплексів під Києвом, і коштувало парі близько 110 тисяч доларів (понад 4 мільйони гривень). Розкішний захід, за словами Талпи, вони з чоловіком оплатили разом.
Вже у липні цього року у подружжя народився син.
Настя Талпа з чоловіком та сином (фото: instagram.com/skalnytska.n)