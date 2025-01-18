Блогерка-мільйонниця Верба гучно осоромилась: "Юля з дна постукала" (відео)

Блогерка-мільйонниця Юлія Верба, яка веде соцмережі українською, осоромилася через відео, яке сама ж оприлюднила. Дівчина раптово згадала по російську мову та пісні артистів з країни-агресорки.

Що саме зробила Верба та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Верба потрапила в новий скандал

Так, на початку січня Юля виклала в TikTok відео зі своєю маленькою донькою. На ньому вона танцювала та посміхалася. Але мережу не розчулили кадри молодої матусі.

Вся річ у тому, що Верба танцювала під російську пісню, яка "віруситься" в соцмережах. Юля обрала трек "Сидим с бобром".

Реакція користувачів була миттєвою. Втім, відео досі залишається на сторінці Верби, а на критику вона не реагує. Юзери ж продовжують писати:

"Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову"

"Казино, російська музика… Думала, вже давно пробили дно. А тут Юля з дна постукала"

"Наскільки ж неприємно зустрічати такий контент після масованої ракетно-бомбової атаки на моє місто"

"Вам не набридло росіян слухати?!"

"Памʼятаю той день, коли почалась повномасштабна війна, то Юля знімала сторіс зі словами "Слава Україні, слава ЗСУ". І розказувала, що так тепер буде завжди… Ага".

До слова, росіяни пишаються цією піснею. І вперше вона пролунала на шоу артиста-зрадника Юрія Бардаша. Автори та виконавці - росіяни, а тому публікація відео з їхнім треком популяризує контент окупантів.

Що відомо про пісню "Сидим с бобром" (скріншот росЗМІ)

Вербу "розніс" Раміл з Курган & Agregat

Вчинок блогерки помітив Раміл Насіров - учасник хіп-хоп гурту з Харківщини. Разом з братом він привозить з турне величезні суми на донати для ЗСУ. І нині артист не зумів ігнорувати скандал навколо блогерки.

Він визнав, що шокований вчинком Верби та тим, що в Україні досі є люди, які слухають росіян. Втім, сама Юля не відреагувала навіть на це.

Раміл засудив Вербу (скріншот)

Хто така Юлія Верба

Блогерці 21 рік, вона з Івано-Франківська. Дівчина перебуває в стосунках з хлопцем на ім'я Костя, від нього вона народила доньку Розу. Верба була дуже популярною в соцмережах, але нещодавно її сторінки в Instagram, на які булі підписані понад мільйон підписників, вкотре заблокували. Після цього вона "переїхала" в Telegram, продовжила публікувати відео в TikTok, а потім все ж повернулася в "інсту", нині на неї підписані 2,2 мільйона користувачів.

За час свого блогерства Верба встигла оскандалитися чимало разів. Зокрема, вона вразила "знаннями" про Україну, коли не змогла відповісти, що таке Крим - область чи півострів. Окрім цього, Юля "нарвался" на хейт, коли купила машину за 10 мільйонів, а потім спробувала "задобрити" мережу допомогою для ЗСУ. Втім, юзери розкритикували Вербу, бо та придбала "погані" автівки.