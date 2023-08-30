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Блогера, який ображав військових, побили у Полтаві. За нього ніхто не заступився (фото)

Романа Заволоку побили в Полтаві (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Скандального блогера з Полтави Романа Заволоку побили за систематичні образи та приниження військових-ветеранів. Нещодавно він "прославився" тим, що плюнув у добровольця ЗСУ. Кривдника вже затримали СБУ та КОРД.

Що відомо про покарання для Романа - читайте нижче в матеріалі Styler.

Романа Заволоку побили

Ввечері 29 серпня на вулиці Соборності в Полтаві правоохоронці затримали 27-річного скандального блогера Романа Заволоку. З фото затримання можна зробити припущення, що полтавець чинив опір.

Романа Заволоку затримали СБУ та КОРД (фото: poltava.to)

"Що буває коли не поважаєш ветеранів, порушуєш закон та кидаєшся биком на представників Сил оборони. Красиво. Дуже гарно. Роман Заволока таки отримав по своєму брудному писку. Чудово", - написала бойовий медик із батальйону "Госпітальєри" Катерина Галушка.

Що цьому передувало

Працівники ТЦК СП роздавали повістки в Полтаві, коли до них підійшов Роман Заволока із товаришем та почали вести нецензурний діалог.

Військовий Олександр Мацько сказав, що він після контузії та досі має тремор, на що фітнес-тренер відповів, що він "сам потрапив на гачок". Військовий наголосив, що пішов на фронт добровольцем.

Роман із товаришем почали звинувачувати військкомів у незаконній видачі повісток, хоча, як стверджують у відео самі військові, вони надали всі документи та мають на це право.

Після цього Роман Заволока плюнув в Олександра та почав відходити назад, адже інші військові відреагували на це. 

Відомо, що причиною скандалу стала видача повістки Роману Заволоці. 

 

 

Раніше ми розповідали про те, як блогерка Анна Алхім втрапила в мовний скандал.

А ще писали про іншу блогерку Юлю Вербу, яка придбала дорогу машину та викликала хвилю хейту.

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