Блогера, який ображав військових, побили у Полтаві. За нього ніхто не заступився (фото)

Скандального блогера з Полтави Романа Заволоку побили за систематичні образи та приниження військових-ветеранів. Нещодавно він "прославився" тим, що плюнув у добровольця ЗСУ. Кривдника вже затримали СБУ та КОРД.
Що відомо про покарання для Романа - читайте нижче в матеріалі Styler.
Ввечері 29 серпня на вулиці Соборності в Полтаві правоохоронці затримали 27-річного скандального блогера Романа Заволоку. З фото затримання можна зробити припущення, що полтавець чинив опір.
Романа Заволоку затримали СБУ та КОРД (фото: poltava.to)
"Що буває коли не поважаєш ветеранів, порушуєш закон та кидаєшся биком на представників Сил оборони. Красиво. Дуже гарно. Роман Заволока таки отримав по своєму брудному писку. Чудово", - написала бойовий медик із батальйону "Госпітальєри" Катерина Галушка.
Працівники ТЦК СП роздавали повістки в Полтаві, коли до них підійшов Роман Заволока із товаришем та почали вести нецензурний діалог.
Військовий Олександр Мацько сказав, що він після контузії та досі має тремор, на що фітнес-тренер відповів, що він "сам потрапив на гачок". Військовий наголосив, що пішов на фронт добровольцем.
Роман із товаришем почали звинувачувати військкомів у незаконній видачі повісток, хоча, як стверджують у відео самі військові, вони надали всі документи та мають на це право.
Після цього Роман Заволока плюнув в Олександра та почав відходити назад, адже інші військові відреагували на це.
Відомо, що причиною скандалу стала видача повістки Роману Заволоці.
Раніше ми розповідали про те, як блогерка Анна Алхім втрапила в мовний скандал.
А ще писали про іншу блогерку Юлю Вербу, яка придбала дорогу машину та викликала хвилю хейту.