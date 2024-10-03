Блогер-втікач Паша Бумчик повідомив про смерть свого шанувальника: "Відчував провину"

Підписник Бумчика загинув через його відео

Про це інфлюенсер заявив в одному зі своїх інтерв'ю. Шанувальник зірки соцмереж впав з мосту, внаслідок чого загинув. Сам Бумчик зізнався, що спершу відчував провину через це, проте потім дійшов висновку, що його провини тут немає.

"Була якась історія. До мене підійшла людина на "Гулівері" і каже: "Слухай, через тебе мій брат помер". Я питаю: "Як? Чому? Що я йому зробив? Я ж його не вбивав". Він каже: "Він вирішив зробити зачіп на мосту, як ти, і впав". Я питаю: "А ти де був у цей момент? Чому ти за цим не дивився? Я ж не винен, що ні батьки, ні ти за ним не стежили. Чому він взяв приклад з мене, а не з тебе? Ти ж ближча йому людина, ніж я", - пояснив свою думку Бумчик.

"Спочатку я відчував провину через це, але потім зрозумів, що не винен. Люди ж дивляться всякі фільми, бойовики...", - додав він. Відео з відповідним коментарем хлопця вже поширили у мережі.

скриншоти з інтерв'ю

До слова, наприкінці вересня стало відомо, що Бумчик втік до Румунії через гори, перетнувши кордон незаконно. Після цього його внесли до бази "Миротворець", звинувативши у дезертирстві, усвідомлених діях, спрямованих на дискредитацію силових структур України, та порушенні державного кордону.

"Усвідомлені навмисні дії, спрямовані на підрив обороноздатності України та зрив мобілізаційних заходів на користь російсько-фашистських загарбників з метою одержання особистої фінансової вигоди", - зазначається на сайті "Миротворця".

блогер Паша Бумчик (фото: instagram.com/pashabumchik)

Раніше у блозі Бумчик детально розповідав, як перетнув українсько-румунський кордон. Він виклавсерію stories про свій похід у гори. Взявши все необхідне, хлопець вирушив у ліс і транслював подорож в Instagram.

Напередодні, в середині вересня, Паша отримав повістку і менш ніж за тиждень прийняв рішення тікати через гори.

Нагадаємо, Паша Бумчик (справжнє ім'я - Павло Дволичанський) - уродженець Житомира, який здобув популярність у 2015 році. Тоді 18-річний хлопець проїхався на даху метро, і відео стало вірусним у мережі. Зараз за його сторінкою в Instagram стежать понад 400 тисяч користувачів, а у TikTok - майже 200 тисяч.