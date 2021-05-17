Блогер шокировал историей о "попойке" в поезде УЗ: ночью с верхней полки что-то потекло

По словам автора поста, инцидент имел место в поезде № 80 "Киев - Днепр". Он купил билет в купе, а потом к нему подсели три молодых парня.

"Сел в вагон, занял место. Слышу бегает по вагону какой-то парень в военной форме ищет купе № 13. Их в вагоне только 9, поэтому, пассажир явно что-то напутал. Оказалось, что он ищет 13 место, и это "счастье" будет ехать со мной. Со временем подтянулись еще двое "корешей", как оказалось, все трое "дембеля", - рассказал Васильев.

Блогер отметил, что к АТО военные никакого отношения не имеют.

После того, как пассажиры уселись, на столе появились все признаки фуршета, конечно же с водкой.

"Через мгновение на столе стояли принесенные из магазина все атрибуты для веселого путешествия. У меня было два предложения присоединиться к фуршету, но я отказался. Через несколько часов все трое уже были веселы, начали шуметь, слушать музыку", - добавил автор поста.

Пассажиров пыталась утихомирить воспитательной беседой охрана поезда, но "воспитательной работы хватило на 10 минут", скоро все началось снова - "рэп с телефона, пьяное мяуканье, звонки к каким-то девкам... " В четыре утра Олег проснулся от того, что с верхней полки "что-то потекло".

"Тревога, подъем! Подрываюсь с места. Думаю, что вы догадались, какая "картина Репина" воплотилась в жизнь. Я решил никого не будить, потому что дальше весь вагон был бы на ушах. Пошел к проводнице, поставил в известность, что сосед по купе немного вспомнил глубокое детство, так что ей придется "мыть с хлоркой" две полки", - пишет блогер.

Проводница выдала ему чистое постельное белье и переселила в другое купе.

"Мораль этой истории такова, что когда вам светит ехать в купе с сомнительной букашкой, просите другое место в поезде, или пусть выпроваживают таких пассажиров обратно на платформу. Также, наличие охраны в поезде без полномочий силового воздействия на "буйные тела" и надевания браслетов, абсолютно ничего не дает", - добавил он.