Блогер показав могилу Чапкіса і не стримував емоцій: "Я в шоці" (фото)

Що сталося з могилою Чапкіса

Так, коли блогер йшов Байковим кладовищем, він помітив місце поховання хореографа. Втім, побачене його відверто розчарувало.

Рассел не стримував емоції. Він був ошелешений тим, що на могилі Чапкіса досі немає нічого, окрім штучних квітів та фотографії танцюриста.

"На Байковому кладовищі побачив, що у Григорія Чапкіса ще з 2021 року досі немає пам'ятника, нічого. Я просто не розумію, як таке може бути?" - заявив блогер.

"Як може бути, от просто залита плита... Поясніть мені, будь ласка, я просто в шоці", - додав він.

Як зараз виглядає могила Чапкіса (скріншоти)

Коли помер Чапкіс

Нагадаємо, відомого хореографа не стало 13 червня 2021 року. Чапкіс дожив до 91 року, але в останні 6 місяців він двічі потрапляв до лікарні. У нього було двостороннє запалення легень, а потім почалися ускладнення.

Григорій Чапкіс (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Танцюриста поховали на Байковому кладовищі. Але на могилі не встановили пам'ятник. Ба більше, ще у 2023 році її навіть не залили бетоном. Тоді моторошний стан могили Чапкіса показував волонтер і ведучий Максим Левченко.

Відомо, що у хореографа є діти. Також він був одружений. У 2020 році він вчетверте уклав шлюб, його обраницею стала загадкова жінка, яка молодша за нього на 52 роки. Дружина Чапкіса не любить публічності, але відомо, що хореограф робив їй коштовні подарунки та не шкодував на це грошей.

Чапкіс та його син (фото: instagram.com/gregchapkis)

Діти Чапкіса - Лілія та Грег, мешкають у США. Їх народила перша дружина хореографа. Син приїжджав на похорон до батька. Але чому хореографу досі не встановили пам'ятник - залишається загадкою.