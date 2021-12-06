Блогер поделился идеальным рецептом крем-супа из тыквы: просто и быстро

Тыква - это украинский суперфуд. Овощ богат витаминами и очень полезен. Приготовьте из нее крем-суп, который понравится абсолютно всем.
Рецепт блюда опубликовал на странице Instagram фуд-блогер Валерий Пономарь.
Тыкву для супа лучше всего запекать, так в ней сохранится больше витаминов.
Тыкву нарежьте на некрупные кубики, чеснок запеките отдельными зубками, несколько веточек розмарина и оливковое масло, запеките 30 минут при 180° градусах.
Креветку обжарьте 3 минуты до готовности, посолите и добавьте любые специи по вкусу, розмарин и чеснок.
В запеченную тыкву добавьте воду или бульон и томите на огне в кастрюле 10 минут, чтобы стала мягкой, затем добавьте сливки и пармезан, томите еще 2 минуты. Потом перебейте все в блендере и украсьте креветкой.