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Блогер поделился идеальным рецептом крем-супа из тыквы: просто и быстро

Автор: Людмила Жукова

Тыква - это украинский суперфуд. Овощ богат витаминами и очень полезен. Приготовьте из нее крем-суп, который понравится абсолютно всем.

Рецепт блюда опубликовал на странице Instagram фуд-блогер Валерий Пономарь.

Тыкву для супа лучше всего запекать, так в ней сохранится больше витаминов.

Ингредиенты

  • Тыква 600 гр
  • Чеснок - 2 зуб
  • Розмарин 2-3 веточки
  • Оливковое масло
  • Вода 150 мл (или бульон)
  • Сливки 150 мл
  • Мускатный орех - щепотка
  • Пармезан 2 ст.л
  • Соль
  • Чёрный молотый перец
  • Сливочное масло 50 гр
  • Морковь - половинку
  • Соус терияки (можно любой сироп)

Пошаговый рецепт приготовления

Тыкву нарежьте на некрупные кубики, чеснок запеките отдельными зубками, несколько веточек розмарина и оливковое масло, запеките 30 минут при 180° градусах.

Креветку обжарьте 3 минуты до готовности, посолите и добавьте любые специи по вкусу, розмарин и чеснок.

В запеченную тыкву добавьте воду или бульон и томите на огне в кастрюле 10 минут, чтобы стала мягкой, затем добавьте сливки и пармезан, томите еще 2 минуты. Потом перебейте все в блендере и украсьте креветкой.

Напомним, что диетолог рассказала, как похудеть к новогоднему корпоративу.

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