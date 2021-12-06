Блогер поделился идеальным рецептом крем-супа из тыквы: просто и быстро

Тыкву для супа лучше всего запекать, так в ней сохранится больше витаминов.

Ингредиенты

Тыква 600 гр

Чеснок - 2 зуб

Розмарин 2-3 веточки

Оливковое масло

Вода 150 мл (или бульон)

Сливки 150 мл

Мускатный орех - щепотка

Пармезан 2 ст.л

Соль

Чёрный молотый перец

Сливочное масло 50 гр

Морковь - половинку

Соус терияки (можно любой сироп)

Пошаговый рецепт приготовления

Тыкву нарежьте на некрупные кубики, чеснок запеките отдельными зубками, несколько веточек розмарина и оливковое масло, запеките 30 минут при 180° градусах.

Креветку обжарьте 3 минуты до готовности, посолите и добавьте любые специи по вкусу, розмарин и чеснок.

В запеченную тыкву добавьте воду или бульон и томите на огне в кастрюле 10 минут, чтобы стала мягкой, затем добавьте сливки и пармезан, томите еще 2 минуты. Потом перебейте все в блендере и украсьте креветкой.