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Блогер Машуковський вразив результатами схуднення: фото "до" та "після"

Олег Машуковський (фото: instagram.com/mashukovsky)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер Олег Машуковський похизувався результатами схуднення. Зірка TikTok навіть розповів, скільки кілограмів йому вдалося "скинути" та за який період це сталося.

Як змінився Машуковський, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими він поділився в Instagram.

На скільки кілограмів схуд блогер

Машуковський поділився архівними кадрами, які він робив до схуднення. Тоді Олег акцентував на "животику" й натякав, що незадоволений своїм виглядом.

Після цього блогер почав худнути. Це було не дуже швидко, але результат вражає.

Виявилося, що за 1,5 року Машуковському вдалося "скинути" 12 кілограмів. І він, судячи з усього, цим дуже задоволений.

Машуковський до схуднення (скріншоти)

Нині блогер хизується підтягнутим тілом й зазначає, що чоловіки теж мають про себе піклуватися. Тому він ходить на процедури у косметолога, завдяки яким шкіра нібито має підтягуватися та ставати більш еластичною.

Машуковський після схуднення (скріншоти)

Втім, як саме Олегу вдалося схуднути - він не розповідає. Ймовірно, він змінив харчові звички або ж почав займатися спортом. У коментарях під відео та фото Машуковського юзери нерідко питають, чи міг він так сильно схуднути завдяки так званим "уколам краси", але він на це не відповідає.

Машуковський до та після схуднення (фото: instagram.com/mashukovsky)

Хто такий Олег Машуковський

Блогеру 28 років, він народився та виріс в Луганську. Потім Машуковський переїхав до Києва, де почав вести блог. Він знімає жартівливі відео та ділиться своїм життям.

Машуковський та його бойфренд (фото: instagram.com/mashukovsky)

Відомо, що у Машуковського є бойфренд, якому він освідчився. Пара навіть зіграла "весілля". Нині вони живуть разом.

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