Блогер из Киева сжег свой паспорт: "сделал без какой-либо задней мысли"

Молодой человек из Киева по имени Роман совершил акт сожжения украинского паспорта. Об этом он сообщил своим подписчикам с фразой: "Типа, я с***уюсь из Украины. Пока, гражданство!"

На кадрах видео видно, как документ горит в какой-то емкости, а автор ролика сообщает, что это символизирует его отъезд.

Но через некоторое время блогер передумал и опубликовал еще одно видео, в котором сообщил, что паспорт был ненастоящий и он извиняется перед патриотами.

"По поводу ситуации с сожженным паспортом. В первую очередь, хочу извиниться перед ребятами-патриотами, которые посчитали этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю. Я это сделал в принципе без какой-либо задней мысли или посыла. Но потом я понял, что это может оскорбить чувства людей, которые живут в этой стране и извиняюсь перед этими людьми. Это даже и не настоящий паспорт", - рассказал молодой человек по имени Роман.

Он добавил, что хочет извиниться перед Украиной и всеми, кто живет в нашей стране.

Фото: www.instagram.com/norco616

Чем именно занимается Роман – неизвестно, в его аккаунте указано, что он – деятель искусств. На странице много фотографий с татуировками. На его страницу подписано более 2,5 тысячи человек.

Стоит отметить, что за надругательство над государственными символами в Украине есть наказание – огромный штраф или лишение свободы сроком на три года.