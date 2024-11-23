Блогер-хімік вибачився перед українцями після заяви про "знищення" Києва "Орєшніком" (відео)

Що цього разу сказав Репіч

У блозі він оприлюднив ролик, у якому пояснив раніше сказані слова.

"Багато хто з вас бачив відео про ядерну зброю з ранкового ефіру. Насправді журналіст просто спитав мене, чим це може бути небезпечно, і я відповів, що знав. Але після розмови з представником СБУ я зрозумів, що, на жаль, налякав величезну кількість людей", - пояснив Гліб.

А що ще гірше, деякі російські медіа, як підкреслив Репіч, почали поширювати фрагменти з інтерв'ю з метою пропаганди, і в його плани, говорить хімік, "це точно не входило".

"Я хотів зробити відео, у якому розповісти про те, як вберегтися від ядерного удару. Тому ще раз хочу попросити вибачення у тих, кого я налякав", - сказав зірка соцмереж.

Що тоді прозвучало в ефірі

22 листопада українець з'явився в ефірі каналу "Київ 24", куди його запросили як хіміка. На камеру він поділився думками про те, що може статися зі столицею у разі удару по ній "Орєшніком". Спершу блогер сказав, що ракета хоч і "дуже мініатюрна, але дуже потужна". І для того, аби більш реально проаналізувати наслідки, він зайшов на сайт, де моделюється атака ракетами, і побачене його вразило.

Репіч заявив про сильні руйнування, які в першу чергу можуть стосуватися Хрещатика, Рибальського острову, Лук'янівки, Солом'янки - "і усе це буде знесено".

"Суть в чому... Вижити майже нереально. Я вже прикинув... Ядерної потужності оцієї ракети більше, аніж достатньо" - також додавав блогер, чим неабияк налякав громадськість.

Ведучий на цьому тлі запевнював, що необхідно більш детально підходити до такого питання і обходитися без подібних лячних прогнозів. Проте Гліб продовжував говорити про те, що ядерного заряду однієї такої ракети буде більш ніж достатньо, аби "знищити" Київ.

Юзери також бурхливо відреагували на ситуацію та у численних коментарях стали критикувати хіміка за те, що він "сіє паніку".

Репіч висловився про ракету "Орєшнік" (скриншот)

Нагадаємо, Репіч здобув популярність як блогер. У мережі він публікував відео, де показував свої експерименти. А хвиля хайпу до нього прийшла після того, як він поділився роликом, де зробив йогурт з мазків мікрофлори порнозірки Джозефіни Джексон.

Окрім того, на шоу з блогерами він приніс сирники, і лише потім зізнався, з чого вони були зроблені. Як сказав Гліб, страва була приготовлена "на заквасці з ва*іни Джозефіни".

До слова, 21 листопада країна-агресор РФ вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, яка була запущена з Астраханської області. Удар було завдано ракетою "Орєшнік".