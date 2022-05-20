Ближайшая цель - 40 грн: эксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара летом

Какие сейчас ограничения?

Сегодня Нацбанк осуществляет продажу валюты только для финансирования критического импорта. Также под ограничениями трансграничные переводы. Для граждан введены лимиты в размере 100 тысяч гривен в месяц для переводов за границу и расходов за границей по картам украинских банков.

Запрещена была выдача валюты со счетов граждан. Также запрещены инвестиции за границу.

Кроме того, фактически заморожены средства иностранных инвесторов. С 4 мая НБУ ограничил размер открытой валютной позиции коммерческих банков до 5% от регулятивного капитала.

Такие меры Нацбанка существенно умерили девальвацию гривны, сохранили валютные резервы и ограничили отток валюты за границу.

Тем не менее, многие обменники нарушают установленные ограничения, они покупают и продают валюту по более высокому курсу, чем это допускают ограничения Нацбанка.

В последние дни наблюдается понижение курса гривны в обменных пунктах.

Обменник в Киеве (фото: РБК-Украина)

Что будет с долларом летом?

19 мая некоторые обменные пункты покупают доллар по 36,50 грн, а продают по 38,90 грн.

Этому, считает экономический эксперт Александр Хмелевский, "способствует осознание гражданами того, что война приобретает затяжной характер, а значит экономика Украины еще долгое время будет терпеть разрушения".

"В условиях войны при большом дефиците Государственного бюджета власти вынуждены прибегать к денежной эмиссии, что также усиливает давление на гривну", - говорит он.

Хмелевский объясняет, что в этой ситуации как предприятия, так и граждане пытаются хранить средства в иностранной валюте, а это приводит к росту спроса на валюту.

В то же время экспортные поступления валюты существенно сократились. Часть предприятий-экспортеров уничтожена, существенно повреждена или оказалась на временно оккупированной территории.

Также из-за блокирования Россией наших морских портов экспортеры имеют существенные логистические проблемы. Подавляющее большинство товаров из Украины экспортировалось именно морским путем.

Железная дорога, к сожалению, не может перевезти необходимые объемы экспортных товаров. В течение апреля валютные резервы сократились на 1,2 млрд - до 26,9 млрд долларов, отмечает Александр.

"Однако они остаются на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить стабильность гривны. Кроме того, в ближайшее время ожидается поступление иностранных кредитов и разного рода финансовой помощи, стабилизирующей валютные резервы", - рассказал эксперт.



"Тем не менее, давление на гривну в ближайшие месяцы будет расти, что приведет к дальнейшей девальвации. Ближайшая цель - около 40 грн за доллар", - прогнозирует он.

Александр считает, что Нацбанку следует усилить контроль над обменными пунктами и совершенствовать валютные ограничения. В сложившихся условиях стране придется ограничивать некритический импорт и сократить количество хозяйствующих субъектов, которым разрешена внешнеэкономическая деятельность.

Что делать украинцам с валютой?

Финансовый аналитик Богдан Слуцкий не рекомендует украинцам сейчас активно покупать валюту.

Он отмечает, что не стоит также забывать о спекулятивном искусственном ослаблении курса гривны в некоторых обменниках.

"Поэтому можно дать следующий совет украинцам: при отсутствии крайней необходимости не покупать наличную валюту, а лучше положить средства на гривневый счет, и в случае необходимости рассчитываться картой за границей, ведь таким образом будет самый выгодный курс", - рассказал он.

Менять гривны на доллары или нет? (фото: РБК-Украина)