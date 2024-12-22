Блейк Лайвлі звинуватила відомого колегу-актора в сексуальному домаганні. Подробиці скандалу

Блейк Лайвлі звинуватила актора-колегу в сексуальних домаганнях

Так, актриса подала позов проти актора. Вона стверджує, що Бальдоні намагався знищити її кар'єру, а також робив те, що вразило всю її сім'ю. Виявилося, скандал між зірками розгорівся ще давно, на зйомках фільму "Покинь, якщо кохаєш". У ньому Лайвлі грала головну роль, а сам Бальдоні виступив режисером кінострічки. Також він грав партнера героїні Блейк.

Ще в січні цього року акторка подала до Департаменту цивільних прав Каліфорнії скаргу. Вона хотіла, щоб перед відновленням зйомок фільму, які були на певний час "заморожені" через голлівудський страйк, Бальдоні зобов'язали дотримуватися певних правил.

Обговорення претензій відбувалося в присутності чоловіка Блейк. І під час розглядів спливло ще одне ім'я.

Лайвлі та Рейнольдс (фото: Getty Images)

"Лайвлі поскаржилася, що Бальдоні обговорював вагу Лайвлі з її тренером, тиснув на неї, щоб вона розкрила свої релігійні переконання, і говорив про своє сексуальне життя неналежним чином. Лайвлі також поскаржилася, що Джеймі Хіт, один із продюсерів фільму і генеральний директор Wayfarer Studios, показав Лайвлі відео своєї оголеної дружини під час пологів", - повідомляє Variety.

"Лайвлі також стверджувала, що Бальдоні та Хіт заходили в її гримерний трейлер, не отримавши її дозволу, "зокрема, коли вона годувала грудьми своє немовля". Далі йдеться про те, що побоювання були висловлені не тільки з приводу неї самої, а й з приводу інших жінок з акторського складу і знімальної групи, деякі з яких також висловилися", - також вказує видання.

Джастін Бальдоні (фото: instagram.com/justinbaldoni)

Крім цього, Лайвлі вимагала, щоб Бальдоні більше не додавав у сценарій фільму сцени сексу, залишивши лише ті, які вже були затверджені.

Також Блейк заявила, що Хіт і Бальдоні розповідали їй про свої сексуальні стосунки, говорили про фільми для дорослих. Актриса поскаржилася і на те, що режисер жахливо висловлювався про її покійного батька.

Бальдоні, як стверджувала Лайвлі, говорив про те, що "вміє спілкуватися з мертвими". І він знущався над актрисою розповідями про її тата. І після всього цього Блейк відчула на собі тиск. Вона стверджує, що режисер намагався їй мстити, коли вона заговорила про його сексуальні домагання.

"Я сподіваюся, що мій судовий позов допоможе розкрити таємницю цієї зловісної тактики відплати, спрямованої на те, щоб нашкодити людям, які говорять про неправомірну поведінку, і допоможе захистити інших, які можуть стати об'єктом нападок", - заявила після цього Лайвлі.

Як Бальдоні відреагував на позов Лайвлі

Команда актора і режисера не визнає звинувачення з боку Блейк. Ба більше, представники Бальдоні називають їх "ганебними".

За словами юристів, які намагаються захищати інтереси актора, Лайвлі "відчайдушно намагається врятувати репутацію". А всі звинувачення в секс-домаганнях вони спростовують.