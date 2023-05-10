Біженка з Маріуполя переїхала до Росії. Дивіться, у які умови її поселили (фото)

Як виглядають умови житла у Красноярському краї

Так, в одному з російських ЗМІ зовсім не заперечують того факту, що біженку з Маріуполя у березні 2023 року поселили до кімнати у гуртожитку, яка зовсім не опалюється. Температура у приміщенні – для морозостійких, 11 градусів тепла.

Відомо, що прізвище українки – Гусєва.

Біженку з України поселили у Красноярському краї (Скріншот)

Також у кімнаті була оголена проводка, санвузол знаходиться у жалюгідному стані, зі стін сиплеться фарба, на підвіконні лежить розбитий вентилятор.

Так виглядає кімната в гуртожитку РФ для біженки з Маріуполя (фото: Андрющенко/Time)

Зазначимо, що Канськ – це невелике місто з населенням 80 тисяч осіб у Красноярському краї (Сибіру).