Біженка з Маріуполя переїхала до Росії. Дивіться, у які умови її поселили (фото)

Біженка з Маріуполя з власної волі виїхала з України до Росії. Її поселили у Красноярському краї у місті Канськ. Як виявилося, умови життя - не для людей зі слабкими нервами.
У матеріалі Styler дивіться, куди селять українців, які так хотіли до Росії.
Так, в одному з російських ЗМІ зовсім не заперечують того факту, що біженку з Маріуполя у березні 2023 року поселили до кімнати у гуртожитку, яка зовсім не опалюється. Температура у приміщенні – для морозостійких, 11 градусів тепла.
Відомо, що прізвище українки – Гусєва.
Також у кімнаті була оголена проводка, санвузол знаходиться у жалюгідному стані, зі стін сиплеться фарба, на підвіконні лежить розбитий вентилятор.
Зазначимо, що Канськ – це невелике місто з населенням 80 тисяч осіб у Красноярському краї (Сибіру).
Нагадаємо, що країна ЄС запропонує українцям виплати за повернення додому.
А у Норвегії збільшать фінансування українських біженців.