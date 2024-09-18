Не бійтеся перекусувати. Ці продукти можна їсти при схудненні без страху набрати вагу

Розумні перекуси - це ключ до отримання користі для здоров’я, схуднення та зниження ризику діабету.

Якими саме продуктами можна перекусувати, не боючись погладшати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Що треба знати про перекуси

Перекуси можуть бути корисним способом задоволення ваших харчових потреб протягом дня.

"Але все залежить від того, що ви вирішите їсти", - каже Семмі Гілл, дієтолог і речник Британської дієтичної асоціації.

Інколи в магазинах, коли ви голодні, буває важко знайти щось здорове. Тож будьте подбайте про це заздалегідь, плануйте свій раціон та беріть їжу з собою, щоб не зголодніти й не схопити щось не те.

Найздоровіші перекуси при схудненні

Оливки

Незалежно від того, зелені чи чорні, оливки наповнені поживними речовинами. Вони містять багато мононенасичених жирів, які допомагають захистити від хвороб серця, і багаті вітаміном А для здоров’я очей.

До речі, нові дослідження показали, що оливки можуть допомогти вам схуднути, зменшуючи ризик діабету 2 типу. Виявлено, що еленолова кислота, природна сполука, що міститься в оливках, може сприяти зниженню ваги. Це тому, що еленолова кислота працює в кишечнику, вивільняючи метаболічні гормони, які допомагають знизити рівень цукру в крові. Ідеальна порція 50 грамів.

Попкорн

Але не солодкий попкорн з кінотеатру, а домашній. Він зміцнює мікробіом вашого кишечника та дає ситість. Попкорн є цільнозерновим і містить багато клітковини, що робить його корисним для травлення. Це також чудове джерело стійкого крохмалю, пребіотика, який живить здорові бактерії, що знаходяться в товстому кишечнику. Ідеальна порція - 25 грамів.

Хумус

Він зменшує споживання калорій. Дослідження показало, що вживання хумусу в другій половині дня зменшує кількість вечірніх перекусів, скорочуючи споживання калорій на 250 щодня.

Він виготовляється з нуту, який є чудовим джерелом рослинного білка та клітковини. Клітковина та білок довше забезпечують відчуття ситості, оскільки вони стимулюють кишкові гормони, які впливають на те, наскільки ви почуваєтеся задоволеними. Це допомагає приборкати апетит і, можливо, зменшити споживання калорій. Ідеальна порція - 50 грамів.

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння сприяє сну. Річ у тому, що воно містить триптофан. Ця незамінна амінокислота перетворюється на серотонін і мелатонін, які обидва важливі для регуляції сну. Ідеальною порцією можна вважати 30 грамів.

Круто зварені яйця

Зварені круто яйця запобігають втраті м’язової маси. Це відбувається природним чином, коли ми старіємо, що з часом може зменшити рухливість і силу.

Дослідження показали, що білок, який міститься в яйцях, може протистояти цьому.«Достатнє споживання білка може підтримувати м’язову масу в літньому віці, а яйця містять амінокислоти, будівельні блоки білка. Зокрема, вони містять лейцин, який важливий для синтезу м’язів.