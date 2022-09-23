Не бійтеся. Комаровський розвінчав основний міф про протяг і застуди

Провітрювання у приміщенні необхідне

Заслужений педіатр ще раз наголосив, що життєво важливо, щоб удома, в садочках, школах та всіх приміщеннях, де дитина перебуває тривалий час, дотримуватися адекватного, затвердженого санітарними нормами режиму температури, чистоти та вологості повітря.

Приміщення, що заповнюється теплим повітрям, що видихається, насиченим СО2, є максимально сприятливим середовищем для поширення повітряних інфекцій.

Повітря "стоїть" на місці, мікроби нікуди не випаровуються, концентрація вуглекислоти зростає. Ось чому після задушливого приміщення так хочеться спати та болить голова.

Щоб протяги не продували ваших чад, діти не повинні перебувати безпосередньо під активним потоком повітря. Наприклад, у дитсадку потрібно провітрювати приміщення, коли діти на прогулянці, а в школах, коли діти на перерві або в їдальні.

Як привчити дитину до протягів?

Не робіть нічого спеціально. Жоден лікар не порадить вам садити роздягнену дитину до вікна, заради загартовування. Але якщо систематично підтримувати нормальні умови в кімнатах, відкривати кватирки та провітрювати приміщення, не включати обігрівачі на повну потужність при 18 градусах тепла, то дитина звикне існувати в таких умовах.

Після дотримання цих правил провітрювання не загрожуватиме дитині застудою.

"Немає жодної необхідності кутати й ховати дітей від будь-якого подиху вітерця від народження!" - зазначив лікар.

"Немає жодного виду ссавця, який боїться потоку повітря, що рухається. І для людини протяг - це природно! Звичайно, ненормально класти дитину спати роздягненою під відкритим вікном, у цьому немає нічого хорошого і цього сучасна медицина не заохочує. Але відкритої кватирки зовсім не варто боятися", - резюмував педіатр.