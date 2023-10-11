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Битва зіркових спідниць: Різ Візерспун та Леоні Ганне показались в однакових вбраннях

Різ Візерспун і Леоні Ганне вийшли в світ в однакових вбраннях (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Світові зірки доволі часто обирають однакові образи. Цього разу ними стали акторка Різ Візерспун та модель Леоні Ганне.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило порівняти майже однакові образи відомої акторки та інфлюенсерки.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Instagram Різ Візерспун, Леоні Ганне та фотографа Самара Нарса.

Однакові образи Різ Візерспун і Леоні Ганне 

Якщо подивитися на фото зірок, можна побачити, що їхні вбрання дійсно ідентичні. Але виглядають по-різному, оскільки мають різну фігуру та зовнішність. 

Наприклад Різ Візерспун для фотосесії у журналі Harper’s Bazar обрала кілька луків від Prada. Але один з них вийшов таким самим, як і у Леоні Ганне. 

Акторка одягла чорний светр та спідницю сірого кольору, що була прикрашена білими квітками.

Варто сказати, що ці білі квіточки виглядають немов аплікація. Але саме вони і роблять образ Візерспун небанальним. 

До того ж зірка кіно доповнила його браслетом, який натягнула на руку та каблучками. 

Різ Візерспун в спідниці від Prada (фото: instagram.com/samiranasr)

А ось Леоні Ганне обрала такий образ від Prada для прогулянки у парку. Дівчина значно вища за Різ Візерспун, але цей образ виглядає гарно як на високих, так і не дуже високих жінках. 

Свій образ Леоні доповнила лаконічною чорною сумкою також від бренду Prada, а також чорними туфлями на низькій ході, сонцезахисними окулярами та доволі помітними сережками.   

Леоні Ганне в спідниці від Prada (фото: instagram.com/leoniehanne)

До речі, на відміну від Візерспун, Леоні зібрала волосся в акуратний пучок, а ось Різ навпаки розпустила волосся і щиро посміхалась. 

Образи зірок вийшли водночас однаковими, через сам одяг, але виглядають вони по-різному, адже Різ та Леоні подали його у власних стилях.

Візерспун більш ніжно та життєрадісно демонструє це вбрання, адже брала участь у фотосесії. А от Леоні Ганне виглядає більш вишукано та навіть трохи з викликом, адже має інший настрій та доповнення до цього вбрання.

Раніше ми розповідали про те, як змінилася "Блондинка в законі" Різ Візерспун за 20 років.

А також писали про те, чим здивує 3 сезон "Ранкового шоу” з Еністон і Візерспун.

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