Битва зіркових спідниць: Різ Візерспун та Леоні Ганне показались в однакових вбраннях

Однакові образи Різ Візерспун і Леоні Ганне

Якщо подивитися на фото зірок, можна побачити, що їхні вбрання дійсно ідентичні. Але виглядають по-різному, оскільки мають різну фігуру та зовнішність.

Наприклад Різ Візерспун для фотосесії у журналі Harper’s Bazar обрала кілька луків від Prada. Але один з них вийшов таким самим, як і у Леоні Ганне.

Акторка одягла чорний светр та спідницю сірого кольору, що була прикрашена білими квітками.

Варто сказати, що ці білі квіточки виглядають немов аплікація. Але саме вони і роблять образ Візерспун небанальним.

До того ж зірка кіно доповнила його браслетом, який натягнула на руку та каблучками.

Різ Візерспун в спідниці від Prada (фото: instagram.com/samiranasr)

А ось Леоні Ганне обрала такий образ від Prada для прогулянки у парку. Дівчина значно вища за Різ Візерспун, але цей образ виглядає гарно як на високих, так і не дуже високих жінках.

Свій образ Леоні доповнила лаконічною чорною сумкою також від бренду Prada, а також чорними туфлями на низькій ході, сонцезахисними окулярами та доволі помітними сережками.

Леоні Ганне в спідниці від Prada (фото: instagram.com/leoniehanne)

До речі, на відміну від Візерспун, Леоні зібрала волосся в акуратний пучок, а ось Різ навпаки розпустила волосся і щиро посміхалась.

Образи зірок вийшли водночас однаковими, через сам одяг, але виглядають вони по-різному, адже Різ та Леоні подали його у власних стилях.

Візерспун більш ніжно та життєрадісно демонструє це вбрання, адже брала участь у фотосесії. А от Леоні Ганне виглядає більш вишукано та навіть трохи з викликом, адже має інший настрій та доповнення до цього вбрання.