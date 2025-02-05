Не біполярка. Каньє Вест вперше розкрив, яка у нього хвороба
Американський репер Каньє Вест, який нещодавно потрапив у скандал на "Греммі" разом зі своєю дружиною Б’янкою Цензорі, зробив несподіване зізнання - багато років він жив із хибним діагнозом. Виявляється, медики раніше помилково вважали, що у нього біполярний розлад. Але це не так.
Про це пише РБК (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю виконавця блогеру Джастіну Лебою.
Дружина наполягла на повторній діагностиці
Переглянути свій діагноз музиканта спонукала Б’янка. Вона мала досвід роботи з людьми, які страждають на біполярний розлад, і помітила, що поведінка її чоловіка не відповідає типовим проявам цього стану.
"Моя дружина відвела мене до лікаря, який працював із Джастіном Бібером, і сказала: "Ти не схожий на людину з біполярним розладом". Після обстеження стало зрозуміло, що у мене насправді аутизм", - розповів Вест.
Як Каньє пояснив свою поведінку
Репер заявив, що його новий діагноз допоміг йому краще зрозуміти себе. Він порівняв власний стан із образом головного героя фільму "Людина дощу" і зізнався, що через особливості мислення іноді ухвалює суперечливі рішення, які викликають нерозуміння в оточення.
"Це як коли ти просто хочеш носити кепку з написом "Trump", тому що тобі подобається сам Трамп, а люди навколо цього не розуміють", - пояснив він.
Музикант також зізнався, що його імпульсивність і неконтрольовані емоційні сплески створювали труднощі в стосунках із близькими.
"Вони не можуть контролювати мій банківський рахунок. Вони не можуть заборонити мені писати те, що я хочу, у Twitter", - заявив Вест.
Чому Каньє перестав приймати ліки
Дізнавшись, що у нього не біполярний розлад, репер вирішив припинити медикаментозне лікування. Він пояснив це тим, що хоче зберегти свою креативність і не дозволяти лікам "блокувати творчий потік".
"Я хочу знаходити рішення, які не пригнічують мою творчість. Це моя місія у світі", - наголосив артист.
Раніше Вест припускав, що перші ознаки аутизму могли проявитися після його важкої автокатастрофи у 2002 році, коли він отримав серйозні травми обличчя і переніс операції на щелепі.
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