ua en ru
Ср, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Не біполярка. Каньє Вест вперше розкрив, яка у нього хвороба

Середа 05 лютого 2025 18:15
UA EN RU
Не біполярка. Каньє Вест вперше розкрив, яка у нього хвороба Каньє Вест (фото: Getty Images)
Автор: Styler Editor 4

Американський репер Каньє Вест, який нещодавно потрапив у скандал на "Греммі" разом зі своєю дружиною Б’янкою Цензорі, зробив несподіване зізнання - багато років він жив із хибним діагнозом. Виявляється, медики раніше помилково вважали, що у нього біполярний розлад. Але це не так.

Про це пише РБК (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю виконавця блогеру Джастіну Лебою.

Дружина наполягла на повторній діагностиці

Переглянути свій діагноз музиканта спонукала Б’янка. Вона мала досвід роботи з людьми, які страждають на біполярний розлад, і помітила, що поведінка її чоловіка не відповідає типовим проявам цього стану.

"Моя дружина відвела мене до лікаря, який працював із Джастіном Бібером, і сказала: "Ти не схожий на людину з біполярним розладом". Після обстеження стало зрозуміло, що у мене насправді аутизм", - розповів Вест.

Як Каньє пояснив свою поведінку

Репер заявив, що його новий діагноз допоміг йому краще зрозуміти себе. Він порівняв власний стан із образом головного героя фільму "Людина дощу" і зізнався, що через особливості мислення іноді ухвалює суперечливі рішення, які викликають нерозуміння в оточення.

"Це як коли ти просто хочеш носити кепку з написом "Trump", тому що тобі подобається сам Трамп, а люди навколо цього не розуміють", - пояснив він.

Музикант також зізнався, що його імпульсивність і неконтрольовані емоційні сплески створювали труднощі в стосунках із близькими.

"Вони не можуть контролювати мій банківський рахунок. Вони не можуть заборонити мені писати те, що я хочу, у Twitter", - заявив Вест.

Чому Каньє перестав приймати ліки

Дізнавшись, що у нього не біполярний розлад, репер вирішив припинити медикаментозне лікування. Він пояснив це тим, що хоче зберегти свою креативність і не дозволяти лікам "блокувати творчий потік".

"Я хочу знаходити рішення, які не пригнічують мою творчість. Це моя місія у світі", - наголосив артист.

Раніше Вест припускав, що перші ознаки аутизму могли проявитися після його важкої автокатастрофи у 2002 році, коли він отримав серйозні травми обличчя і переніс операції на щелепі.

Читайте більше про світових зірок, які страждають на біполярний розлад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Канье Уэст Зірки
NEWS
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану
Переговори, компроміси та закінчення війни: що сказав Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану