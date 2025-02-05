Не біполярка. Каньє Вест вперше розкрив, яка у нього хвороба

Американський репер Каньє Вест, який нещодавно потрапив у скандал на "Греммі" разом зі своєю дружиною Б’янкою Цензорі , зробив несподіване зізнання - багато років він жив із хибним діагнозом. Виявляється, медики раніше помилково вважали, що у нього біполярний розлад. Але це не так.

Дружина наполягла на повторній діагностиці

Переглянути свій діагноз музиканта спонукала Б’янка. Вона мала досвід роботи з людьми, які страждають на біполярний розлад, і помітила, що поведінка її чоловіка не відповідає типовим проявам цього стану.

"Моя дружина відвела мене до лікаря, який працював із Джастіном Бібером, і сказала: "Ти не схожий на людину з біполярним розладом". Після обстеження стало зрозуміло, що у мене насправді аутизм", - розповів Вест.

Як Каньє пояснив свою поведінку

Репер заявив, що його новий діагноз допоміг йому краще зрозуміти себе. Він порівняв власний стан із образом головного героя фільму "Людина дощу" і зізнався, що через особливості мислення іноді ухвалює суперечливі рішення, які викликають нерозуміння в оточення.

"Це як коли ти просто хочеш носити кепку з написом "Trump", тому що тобі подобається сам Трамп, а люди навколо цього не розуміють", - пояснив він.

Музикант також зізнався, що його імпульсивність і неконтрольовані емоційні сплески створювали труднощі в стосунках із близькими.

"Вони не можуть контролювати мій банківський рахунок. Вони не можуть заборонити мені писати те, що я хочу, у Twitter", - заявив Вест.

Чому Каньє перестав приймати ліки

Дізнавшись, що у нього не біполярний розлад, репер вирішив припинити медикаментозне лікування. Він пояснив це тим, що хоче зберегти свою креативність і не дозволяти лікам "блокувати творчий потік".

"Я хочу знаходити рішення, які не пригнічують мою творчість. Це моя місія у світі", - наголосив артист.

Раніше Вест припускав, що перші ознаки аутизму могли проявитися після його важкої автокатастрофи у 2002 році, коли він отримав серйозні травми обличчя і переніс операції на щелепі.