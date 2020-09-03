Билычка как клоунесса из цирка: Дима Коляденко "наехал" на экс-жену

Дима Коляденко "наехал" на Ирину Билык (коллаж РБК-Украина)

Дима Коляденко раскритиковал экс-супругу из-за экспериментов со внешностью

Украинский шоумен Дмитрий Коляденко вспомнил, как и за что "наехал" на экс-жену, популярную певицу Ирину Билык.

Также эпатажный артист рассказал, почему сейчас считает себя счастливым человеком и какую женщину ищет для романтических отношений.

Так, в интервью программе "Вкусный эксклюзив" на канале "Украина" Коляденко признался, что именно сейчас почувствовал себя по-настоящему счастливым человеком

"Я счастливый, потому что одинокий - холостяк. Я наконец-то успокоился и понял, что моя любимая работа и есть моя семья. Я понял, что кайфую от одиночества, а раньше переживал, что один - ходил дома, как волк. Вы знаете, артистам очень сложно найти вторую половинку, мы же постоянно на съемках, на концертах. Но секс у меня есть, бывает!" - сказал Дмитрий.

И хотя подробностей личной жизни артист не раскрыл, отметил - мечтает о втором ребенке. Правда, пока не от кого. Поэтому готов запустить кастинг на роль будущей супруги и даже поделился своими требованиями.

"Блондинка, но брюнетки тоже хороши! А вот рыжие мне не очень… Как-то Билычка покрасилась в красный цвет, нет, ну честно, у нее ещё был такой цвет кирпича. Говорю: "Ира, ты, как клоунесса из киевского цирка - а где тут цирк, а где тут цирк!?" Еще мне нравится типаж, чтобы итальяно веро - цыганский, итальянский, испанский, ну такая - Кармен! И одна пара обуви", - с улыбкой признался шоумен.

Дима Коляденко и Ирина Билык (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ранее Коляденко рассказал, за что обиделся на экс-жену.

Напомним, недавно роскошная Ирина Билык в смелом сетчатом мини заговорила об изнанке славы.

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