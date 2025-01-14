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Більшість є у домі: 5 видів чаїв від болю в горлі та захисту організму від інфекцій

Які чаї допоможуть при болі у горлі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

При болі у горлі допоможуть деякі види чаю, які мають протизапальні властивості. Такі напої полегшують симптоми першіння у горі та навіть захищають організм від інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating Well.

исленні чаї мають інгредієнти, які допомагають боротися із запаленням та інфекцією.

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 вживаних засобів у традиційній китайській медицині. Ч

За рахунок вмісту гліциризинової кислоти у складі рослини препарати з кореня солодки мають відхаркувальний і протизапальний ефект. Речовина також відрізняється противірусною дією, тому є дієвим засобом у боротьбі з простудними, інфекційними захворюваннями.

М'ята діє як відхаркувальний засіб, очищаючи дихальні шляхи від слизу. Олії, які містяться в м'ятному чаї, можуть полегшити біль у горлі. Дослідження демонструють, що він також має противірусну та антиоксидантну активність.

Крім цього м’ятний чай ефективно зменшує нудоту, а тому рекомендують його і при шлунково-кишкових захворюваннях.

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