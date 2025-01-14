Більшість є у домі: 5 видів чаїв від болю в горлі та захисту організму від інфекцій

При болі у горлі допоможуть деякі види чаю, які мають протизапальні властивості. Такі напої полегшують симптоми першіння у горі та навіть захищають організм від інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating Well .

Навіщо пити чай, якщо болить горло

За словами доктора медичних наук Енджі Нейсон, гідратація є головною причиною пити чай, коли у вас болить горло. Волога може допомогти зменшити біль.

Чай - це чудовий спосіб наситити організм рідиною, яка вкрай необхідна під час чхання, кашлю та закладеності носа.

Нейсон каже, що зволоження також може допомогти полегшити симптоми вірусної застуди.

Експерт з харчування Тобі Амідор, розповів, що тепла чашка чаю завжди корисна при болі у горлі і допомагає полегшити стан. До того ж ч исленні чаї мають інгредієнти, які допомагають боротися із запаленням та інфекцією.

5 найкращих чаїв від болю в горлі

Чай з ромашки

Ромашковий чай має лікувальні властивості завдяки фітонутрієнтам, які він містить, які можуть полегшити біль у горлі. Цей чай також має протизапальні властивості, які зменшують набряк та відновлюють тканини.

Напій не містить кофеїну, тобто ви можете пити його в будь-який час доби.

Чай з бузини

Бузина є популярним засобом для лікування застуди.

Дослідження 2021 року показало, що бузина допоможе зменшити симптоми, пов’язані із застудою, такі як лихоманка, біль, закладеність і кашель. До того ж в аптеках вже є багато сиропів та цукерок з ягід бузини .

Щоб скористатися перевагами, знайдіть чай з бузини та пийте його раз в день.

Зелений чай

Зелений чай багатий антиоксидантними та протизапальними властивостями та є ще одним хорошим засобом при болі у горлі.

Оскільки зелений чай містить кофеїн, то не варто пити його часто на добу.

Варто залишити пакетик зеленого чаю в кип'ятку приблизно на три хвилини, щоб отримувати яскраву та ароматну чашку зеленого чаю.

Корінь солодки

Корінь солодки - це один з найчастіше вживаних засобів у традиційній китайській медицині. Ч ай із солодки може полегшити біль, пов’язаний із болем у горлі.

Корінь солодки вважався заспокійливим засобом, який може полегшити біль, пов’язаний із болем у горлі, протягом 30 хвилин.

До того ж такий чай має антибактеріальні властивості.

За рахунок вмісту гліциризинової кислоти у складі рослини препарати з кореня солодки мають відхаркувальний і протизапальний ефект. Речовина також відрізняється противірусною дією, тому є дієвим засобом у боротьбі з простудними, інфекційними захворюваннями.

М'ятний чай

М'ята діє як відхаркувальний засіб, очищаючи дихальні шляхи від слизу. Олії, які містяться в м'ятному чаї, можуть полегшити біль у горлі. Дослідження демонструють, що він також має противірусну та антиоксидантну активність.

Крім цього м’ятний чай ефективно зменшує нудоту, а тому рекомендують його і при шлунково-кишкових захворюваннях.