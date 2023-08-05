Більше користі чи шкоди? Нутриціолог розкрила усю правду про гриби

Навколо грибів досі побутує дві кардинально протилежні думки - одні експерти стверджують, що цей дар природи є цінним джерелом білка й чудовим замінником м'яса, інша ж запевняють, що гриби небезпечні, бо здатні у собі накопичувати токсини.

Про те, що варто знати про гриби перед їх споживанням, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram .

Що треба знати про гриби

"Лісові гриби - смачні, але вони несуть і певні ризики. Вони як спонж, накопичують у собі все з ґрунту, включно з важкими металами, радіоактивними частками. Дітям лісові гриби забороні, промислові - хоч з прикорму можна давати малими дозами", - каже експерт.

Голобородько радить не висмажувати гриби в олії, клярі, вершках, щоб ті не втрачали смак. Краще використовувати найпростіші рецепти приготування.

Вона додає, якщо після споживання грибів з'являється нудота, блювання, лихоманка, запаморочення - обов'язково треба звертатись у швидку допомогу, у жодному разі не варто займатись самолікуванням.

У грибах більше користі чи шкоди

"Гриби нейтральні - вони не "пусті", але й не поживні. Основа складу - хітин, схожий на паперову стружку полісахарид. Майже не вміє розщеплюватися в кишківнику, як губка-транзит. Достатньо багато у складі є селену й фосфору. Білка та вітамінів групи В тут дуже мало", - пише Голобородько.

В основному, гриби складаються з клітковини, довголанцюжкових полісахаридів бета-глюканамів, їх функції - харчування флори, пересування харчових мас. Добре працюють із "поганими" фракціями холестерину, захищаючи судини. Стабілізують рівень цукру крові.

Гриби містять хітин, який входить у БАДи як м'який сорбент із антимікробними властивостями та антиоксидант ерготіонеїн, що бореться із запаленням. Є дані про певні противірусні, антибактеріальні і протипухлинні властивості. Також ці речовини здатні зміцнювати місцевий імунітет.

У терапевтичних цілях використовують цілісні добре досліджені гриби - шиїтаке, кордицепс, рейші, чага, трутовик.