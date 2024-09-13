Більше хвороб і ще більше смертей. Ця небезпечна бактерія шириться світом

Бактерія вібріон викликає гостре інфекційне захворювання шлунково-кишкового тракту під назвою холера. Це виліковно, але захворюваність зростає по всьому світу.

Що треба про неї знати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Більше хвороб і ще більше смертей

У 2023 році зросла кількість хворих на холеру. Ще більш тривожним є те, що кількість смертей також різко зросла, навіть якщо ефективне лікування доступне, попереджає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Згідно з останнім звітом, минулого року порівняно з 2022 роком кількість захворювань у світі зросла на 13%, але кількість смертей від холери зросла аж на 71%. Загалом офіційно понад 4000 людей померли від цієї бактеріальної хвороби. людей, хоча ефективні препарати доступні.

"Неприпустимо, щоб кількість смертей зростала набагато швидше, ніж кількість випадків", - підкреслив доктор Філіп Барбоза, керівник програми ВООЗ з боротьби з холерою у світі.

Однак кількість реальних смертей, швидше за все, значно вища, за оцінками експертів ВООЗ, у 2024 році вона може досягти 100 тисяч.

Що відомо про холеру

Холера - гостре інфекційне захворювання шлунково-кишкового тракту, що викликається штамами вібріобактерій, що продукують ентеротоксин. Зараження відбувається після вживання зараженої їжі або води. Найчастіше це захворювання зустрічається в Африці та Азії.

Його можна лікувати антибіотиками та вживанням великої кількості рідини, щоб протидіяти зневодненню та дефіциту електролітів. Смертність від неї досить низька, зазвичай досягає 1%, але за відсутності лікування або його неефективності може бути значно вищою.

Хвороба поширюється на інші країни

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з 2021 року кількість країн, де фіксували випадки холери, зросла на 38%. Також зареєстровано інфекції серед дітей до 5 років.

Експерти ВООЗ вважають, що захворюваність зростає через зміну клімату та зростання збройних конфліктів, відсутність доступу до чистої води, недостатню гігієну та бідність. Не всюди люди мають доступ до належної медичної допомоги. Особливо це стосується Африки, де захворюваність на холеру зросла на 125%. Також частіше повідомляють про випадки смерті поза медичними центрами.

У 2023 році більшість випадків холери було зареєстровано в таких країнах, як Демократична Республіка Конго, Малаві, Сомалі, Ефіопія, Мозамбік і Зімбабве. За межами Африки найбільше заражень холерою та смертей було зафіксовано в Афганістані та на Гаїті. Однак це лише офіційні дані.

У 2024 році ситуація в цьому відношенні суттєво не змінилася, до 22 серпня було зафіксовано 342,8 тис. випадків і 2,4 тис. смертей, що трохи менше, ніж за аналогічний період 2023 р. Проте ВООЗ все ще оцінює загальний ризик захворювання на холеру як дуже високий.