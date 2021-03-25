Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19: невероятная трагедия

Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс озвучил свой прогноз по поводу завершения пандемии коронавируса в мире. Он считает, что к концу 2021 года многие жители планеты будут вакцинированы и поэтому инфекция перестанет бушевать к концу 2022 года.

Предприниматель считает, что нормальная жизнь все же восстановится примерно через полтора года.

"К концу 2022 года мы должны полностью вернуться к нормальной жизни", - сказал миллиардер.

По мнению Билла Гейтса, к концу 2021 года уровень вакцинации будет достаточным, чтобы количество случаев заражения коронавирусом начало снижаться.

Отметим, что Гейтс назвал пандемию "невероятной трагедией".



Напомним, что Билл Гейтс через свой благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил не менее 1,75 миллиарда долларов США на борьбу с пандемией COVID-19 в мире. Деньги были выделены на поддержку некоторых разработчиков COVID-вакцин, средств диагностики и методов лечения.

Что говорил Гейтс о вакцинации

Ранее Билл Гейтс заявлял, что для полноценной защиты населения и остановки пандемии коронавируса необходимо вакцинировать каждого человека три раза.

"Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина", — отметил общественный деятель и бизнесмен.

Также Гейтс заявил, что сейчас многие компании занимаются разработкой модифицированной вакцины. Он предположил, что к тому времени, как в США начнут распространяться новые штаммы коронавируса, государство может быть готово обеспечить население новыми, более эффективными прививками.